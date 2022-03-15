Орловщина вернула миллионы, выделенные ей на медицину

Немалые деньги в федеральный бюджет возвращаются регионом ежегодно.

Контрольно-счетная палата Орловской области обнародовала информацию по результатам проведенного ею аудита эффективности расходования средств в рамках реализации национального проекта «Здравоохранение». Общий объем средств, направленных на реализацию данного нацпроекта, в 2020 году составил 1,276 миллиарда рублей. Кстати, это почти в 2 раза больше, чем было в 2019 году. Но всю выделенную сумму освоить не удалось. По подсчетам аудиторов, расходы составили 1,195 миллиарда рублей, а остаток неиспользованных средств они оценили в 80,197 миллиона. Из них 64,225 миллиона рублей региону пришлось возвратить в федеральный бюджет, в том числе 63,542 миллиона — по региональному проекту «Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения». Эта сумма сложилась из средств, сэкономленных при проведении торгов, и средств, неосвоенных из-за несостоявшихся торгов.

«По состоянию на 1 января 2021 года не были исполнены обязательства поставщиков по 40 договорам и контрактам на сумму 246,591 миллиона рублей, в том числе 212,665 миллиона рублей по региональному проекту «Борьба с онкологическими заболеваниями» (исполнены в 2021 году), — говорится в информации КСП. — Общий объем средств, направленных на реализацию в Орловской области нацпроекта «Здравоохранение», в 2021 году составил 479,432 миллиона рублей. Расходы на реализацию мероприятий нацпроекта составили 393,465 миллиона рублей».

Остаток неиспользованных средств в данном случае составил 85,967 миллиона рублей, в том числе 81,4 миллиона — остаток субсидии неиспользованной в рамках реализации регионального проекта «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями». Причиной появления остатка в КСП назвали «наличие значительного количества товарного запаса, закупленного в 2020 году». В 2022 году Орловской области пришлось возвратить в федеральный бюджет 20,653 миллиона (13,533 миллиона рублей по проекту «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи» и 6,525 миллиона по проекту «Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения»). В данном случае были возвращены деньги, сэкономленные на закупках.

«По состоянию на 1 января 2022 года не исполнены обязательства по двум контрактам на сумму 84,857 миллиона рублей по региональным проектам «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» (поставка установки навигационной стереотаксической) и «Борьба с онкологическими заболеваниями» (поставка специализированного мультиспирального компьютерного томографа с широкой апертурой гентри), — говорят в КСП. — По расходованию бюджетных средств необходимо отметить, что во многих случаях процедуры закупок осуществляются учреждениями здравоохранения Орловской области не с начала года. Например, более 80 процентов закупок 2021 года в рамках реализации регионального проекта «Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения» производилось в третьем-четвертом кварталах с учетом того, что соглашения о предоставлении учреждениям субсидии на реализацию регионального проекта заключались департаментом во втором квартале 2021 года».

Риски неисполнения контрактов повышаются при осуществлении закупок ближе к концу года, когда заказчики указывают короткие сроки поставок, резюмируют аудиторы.

ИА «Орелград»