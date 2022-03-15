Под Орлом женщина обвинила соседа в захвате ее земли

Орловчанка подала на соседа в суд и заявила, что он даже спилил ее сад.

Орловский областной суд в апелляционной инстанции рассмотрел гражданское дело, которое в первой инстанции было рассмотрено в райцентре Хомутово. Это был спор двух односельчан о судьбе участка, который, как утверждала истица, был самовольно занят ее соседом. Подробности сообщила пресс-служба Новодеревеньковского районного суда.

Иск подала местная жительница, которая просила о разделе земельного участка и об обязании местного жителя, ставшего ответчиком, освободить самовольно занятый земельный участок. Женщина заявила, что именно она является собственником спорной территории, так как унаследовала ее от матери. Так получилось, что с 2010 года и до последнего времени она этой землей не пользовалась. А в 2020 году узнала, что участком самовольно и без ее ведома стал пользоваться ответчик, «который спиливает садовые деревья, установил ограждения».

Женщина решила, что ее права в данном случае были нарушены, так как у ответчика не было и нет никаких оснований для использования спорного земельного участка. Что касается требования о разделе земли, то здесь речь шла о другом участке, который относится к землям общего пользования. Он расположен между земельным участком ответчика и ее домовладением. Однако суд, рассмотрев представленные сторонами доказательства, в удовлетворении исковых требований отказал. Он пришел к выводу о том, что границы земельного участка истицы не были узаконены в соответствующем порядке. А вот ответчик, напротив, выполнил необходимые кадастровые работы по межеванию своего земельного участка, который поставлен на кадастровый учет, и огородил его забором.

«Таким образом, истцом не представлено доказательств, подтверждающих, что ответчик самовольно занял земельный участок и что данный земельный участок принадлежит истцу», — пояснили в пресс-службе районного суда. Женщина подала в облсуд апелляционную жалобу, но решение районного суда было оставлено без изменения и теперь вступило в законную силу.

ИА «Орелград»