В Орле применили меры к десяткам невменяемых граждан

Облсуд «нарисовал» портреты типичных подсудимых по уголовным делам.

Как уже рассказывал «Орелград», пресс-служба Орловского облсуда обнародовала обзор деятельности районных судов Орловской области по рассмотрению различных дел за 2021 год. Один из разделов посвящен уголовным процессам. Согласно статистике, всего в 2021 году на рассмотрение в районные суды поступило 2373 уголовных дела – примерно столько же, сколько и в 2020 году. Окончено производством 2226 уголовных дел, с вынесением приговора рассмотрено 1662 дела, или 74,6 процента от числа оконченных дел. В результате было осуждено 1795 человек, пять человек были оправданы.

В облсуде отметили, что в минувшем году районными судами применялись принудительные меры к невменяемым лицам. Такие меры были применены в отношении 57 человек. Для сравнения, в 2020 году принудительные меры были применены судами в отношении 35 невменяемых граждан. Что касается других характеристик, то большую часть осужденных в прошлом году составили трудоспособные, но нигде не работавшие и не учившиеся, не имевшие постоянного источника дохода граждане. Таковых набрался 1191 человек, или 66,3 процента от общего числа осужденных.

Доля ранее судимых (без учета снятых и погашенных судимостей) граждан – 582 человека, или 32,4 процента от общего количества осужденных. Подсчитано также, что 502 человека совершили преступления, находясь в состоянии алкогольного опьянения. В особом порядке уголовного судопроизводства было рассмотрено 820 дел, или 36,8 процента от общего количества оконченных уголовных дел. Поясним, что особый порядок применяется в случае, когда подсудимый полностью признает свою вину и соглашается с предъявленным ему обвинением по его же ходатайству. В 2020 году в особом порядке было рассмотрено 1189 дел, или более половины всех оконченных уголовных процессов.

ИА «Орелград»