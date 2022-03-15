В Орле вскрылся очередной эпизод мэрской деятельности Юрия Парахина

Несмотря на предостережения депутатского корпуса, градоначальник все же подписал сомнительные документы.

Мэр Орла Юрий Парахин оказал помощь предпринимателю Абрамовичу-младшему, который без согласования с жителями многоквартирного дома провел незаконную перепланировку и открыл магазин «Магнит». Такую информацию опубликовало журналистское агентство FreeLance Bureau (FLB).

Речь идет о жилом доме по адресу Наугорское шоссе, 62. Приобретая в нем квартиры, люди были уверены, что на первом этаже, в соответствии с документацией, будут расположены тихие и спокойные офисы коммерческих компаний. Однако, владелец помещения, Константин Игоревич Абрамович (сын более известного Игоря Владимировича Абрамовича) подписал десятилетний арендный договор с компанией «Тандер», которая открыла продуктовый магазин «Магнит».

Помимо этого, по мнению жильцов, Абрамович провел неправомочные ремонтные работы. Поэтому они требовали обязать его «самостоятельно за свой счёт вернуть в первоначальное состояние планировку нежилого помещения, устранив последствия произведённого переустройства», демонтировать «пристройку из металлопрофиля, разгрузочно–погрузочную площадку, освободив и восстановив незаконно захваченную под это часть земельного участка, являющегося общей собственностью владельцев помещений в многоквартирном доме». Добавляли неудобство и две группы промышленных кондиционеров, монтированных прямо под окнами жильцов.

Одна из многочисленных жалоб была услышана. Управление государственной жилищной инспекции выявило нарушение Жилищного кодекса РФ и обещала принять «меры административного реагирования» в отношении собственника помещения.

«Господин Абрамович, во избежание конфликта с другими собственниками помещений, прежде чем перепрофилировать офис, должен был заручиться решением общего собрания жильцов, сделать проект, согласовать его в городской администрации, а затем уже производить работы и запускать в помещение арендаторов. Но, рассчитывая на то, что с «Магнитом» никто судиться не будет, он этого не сделал, а часть документов на согласование отправил в городскую администрацию за три дня до открытия магазина, когда все работы были уже произведены, кондиционеры работали, рекламные конструкции висели, а в магазин завозили товар.

Его заявление в мэрию о согласовании от 28 сентября 2021 года лежало бы себе без движения, если бы не одно обстоятельство. Инициативная группа из управляющей компании и собственников помещений в доме № 62 по Наугорскому шоссе обратилась в Арбитражный суд Орловской области. Если верить сведениям, опубликованным на сайте суда, дело № А-48-11419/2021 начали рассматривать 20 декабря 2021 года», — рассказывает FLB.

Более того, вопрос о незаконной перепланировке рассматривался на горсовете. Зампред парламента лидер фракции «Единая Россия» Владимир Негин прямым текстом объяснял, что согласование перепланировки возможно только после получения одобрения жильцов.

В итоге, несмотря ни на что, мэр города лично подписал постановление о согласовании, чем, по мнению FLB, в очередной раз должен привлечь к себе внимание представителей силовых ведомств.

Напомним, еще в сентябре Юрию Парахину было предъявлено обвинение по «делу о дороге к тещиному дому», а также была взята подписка о невыезде.

ИА «Орелград»