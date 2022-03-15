В Орловской области девушка сорвала погон с полицейского

За содеянное орловчанка ответила перед судом и законом.

Как сообщает пресс-служба Хотынецкого районного суда, местная жительница стала фигуранткой уголовного дела, возбужденного по ч.1 ст.318 Уголовного кодекса Российской Федерации. Ее жертвой стали сотрудники полиции. Из материалов следует, что в дежурную часть позвонила женщина и заявила о том, что ее бывший супруг устроил дома скандал. Она боялась агрессивного поведения бывшего мужа и просила о помощи. По указанному ею адресу прибыли двое полицейских – мужчина и женщина.

В квартире помимо хозяйки действительно находился ее бывший супруг, вместе с которым была и некая дама. Последняя, как и мужчина, находилась в состоянии алкогольного опьянения. Хозяйка квартиры, вызвавшая полицию, уже в присутствии стражей порядка нецензурно выразилась в адрес нетрезвой гостьи, которая ответила ей ударом кулака по лицу. Полицейские бросились разнимать наметившуюся женскую драку, но в итоге сами пострадали.

Гостья сначала расцарапала шею полицейскому-мужчине, а затем переключилась на полицейскую-женщину. Подсудимая сорвала с ее плеча погон, повредив служебную форму. В суде орловчанка свою вину признала в полном объеме и поддержала ходатайство о применении особого порядка принятия судебного решения. Ей было назначено наказание в виде штрафа в размере 30 000 рублей. Приговор еще не вступил в законную силу.

ИА «Орелград»