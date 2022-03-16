Московская компания выиграла конкурс на завершение реконструкции Красного моста

«Уваровская передвижная механизированная колонна № 22».

Четвертая попытка определить подрядчика на завершение реконструкции Красного моста оказались успешными. Московская компания «Уваровская передвижная механизированная колонна № 22» выиграла конкурс и попытается закончить орловский долгострой.

В отличие от предыдущих торгов, на объект претендовало сразу две компании. Конкуренцию «УПМК» составила фирма «Мосты и тоннели», серьезно занизившая стоимость работ.

Ранее «Уваровская передвижная механизированная колонна № 22» уже претендовала на реконструкцию Красного моста, но их заявка была отклонена из-за отсутствия лицензии на работу с объектами культурного наследия.

ИА «Орелград»