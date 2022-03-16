Орловских школьников научат распознавать приемы мошенников

Также им объяснят, как планировать личные сбережения и безопасно пользоваться банковской картой.

Орловские школьники принимают участие во всероссийской олимпиаде по финансовой грамотности и предпринимательству, в рамках которой детям и подросткам расскажут, как распознать приемы мошенников, как не поддаваться на маркетинговые уловки и как планировать личные сбережения и доходы.

«Участники и победители смогут пополнить свои портфолио сертификатами и грамотами, которые появятся в их личных кабинетах на Учи.ру.

Олимпиада проводится при содействии Банка России, Минфина России, НИФИ, Минэкономразвития России, Ассоциации развития финансовой грамотности в рамках реализации Стратегии повышения финансовой грамотности и в соответствии с задачами национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». Участие в ней бесплатное.

В 2021 году в олимпиаде участвовали более 800 тыс. школьников», — сообщила пресс-служба Банка России.

ИА «Орелград»