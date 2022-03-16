Смертность в Орле прошла аудит

Аудиторы оценили исполнение нацпроекта «Здравоохранение».

Состав показателей региональных проектов, реализуемых в рамках национального проекта «Здравоохранение», ежегодно изменяется. Поэтому проводить анализ значительной части целевых показателей в динамике не представляется возможным. Об этом говорится в информации Контрольно-счетной палаты Орловской области, которая провела аудит эффективности расходования бюджетных средств на указанный нацпроект. Тем не менее, аудиторам удалось установить, что отдельные показатели региональных проектов по результатам 2020 и 2021 года не были достигнуты.

В наибольшей степени коснулось таких показателей, как «доля злокачественных новообразований, выявленных на I-II стадиях» и «летальность больных с болезнями системы кровообращения среди лиц с болезнями системы кровообращения, состоящих под диспансерным наблюдением». Последняя оказалась превышена в 2 раза по отношению к плановому значению. Кроме того, на 31,4 процента превышен ожидаемый показатель снижения младенческой смертности. Не достигнутыми оказались и показатели, связанные с ликвидацией кадрового дефицита.

«При наличии в исследуемом периоде положительной динамики снижения смертности от сердечно-сосудистых заболеваний и новообразований, смертность населения Орловской области возросла, — следует из отчета КСП. — При дальнейшем отсутствии тенденций снижения смертности населения Орловской области и увеличения численности медицинского персонала имеются риски недостижения основных целей и целевых показателей национального проекта «Здравоохранение» к 2024 году (снижение смертности, ликвидация кадрового дефицита в медицинских организациях, обеспечение охвата всех граждан профилактическими медицинскими осмотрами не реже одного раза в год)».

По итогам проведенного экспертно-аналитического мероприятия Контрольно-счетная палата направила ряд предложение областному департаменту здравоохранения. В частности, предлагается обеспечить организацию закупок с начала финансового года и контроль за своевременностью проведения подведомственными учреждениями конкурентных процедур, производить финансирование подведомственных учреждений в соответствии с имеющейся потребностью, усилить контроль за достижением целевых показателей региональных проектов.

ИА «Орелград»