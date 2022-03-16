В Орловской области ищут «торговцев смертью»

Ежегодная антинаркотическая акция взяла старт в Орловской области.

В Орловской области стартовал первый этап ежегодной антинаркотической акции «Сообщи, где торгуют смертью». Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД России. Жителей региона правоохранители призывают сообщать о гражданах, причастных к незаконному обороту наркотиков, в органы внутренних дел или иные заинтересованные ведомства. Первый этап акции продлится по 25 марта 2022 года. Его совместно с УМВД проводят чиновники областного и муниципального уровней.

«Привлечение общественности к участию в противодействии незаконному обороту наркотиков и профилактике их немедицинского потребления – такова основная цель данного мероприятия, — пояснили в пресс-службе УМВД. — Сотрудники органов внутренних дел призывают граждан, располагающих сведениями о лицах, причастных к незаконному обороту наркотиков или действующих наркопритонах, сообщать данную информацию в полицию или иные заинтересованные ведомства».

Как следует из справки о состоянии оперативной обстановки в Орловской области, только за январь 2022 года в сфере противодействия незаконному обороту наркотических средств и психотропных веществ в регионе было выявлено 45 преступлений, причем 18 из них были совершены в крупном и особо крупном размере. Из незаконного оборота совместно с другими правоохранительными ведомствами полицией было изъято 5,35 кг наркотических средств, психотропных и сильнодействующих веществ. К уголовной ответственности привлечено 32 лица. В административном порядке к ответственности привлечено 51 физическое лицо.

Что касается акции «Сообщи, где торгуют смертью», то в ее рамках также можно не только рассказать о торговцах наркотиками, но и получить консультацию по вопросам лечения и реабилитации наркопотребителей. В рамках акции работают следующие круглосуточные номера телефонов (по компетенции):

— Дежурная часть УМВД России по Орловской области – 02 (с мобильного 102), (4862) 43-32-32, телефон доверия – (4862) 41-38-56;

— Орловский наркологический диспансер – (4862) 77-07-03;

— Молодежный телефон доверия (консультация психолога) – (4862) 44-52-55.

ИА «Орелград»