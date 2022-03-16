Жителей Орла попросили не искушать гаишников взятками

Для пущего эффекта жителям региона напомнили об ответственности за дачу взяток.

В Орле сотрудники отдела ГИБДД разъясняют горожанам нюансы законодательства, предусматривающие ответственность за дачу взятки должностному лицу. Как пояснили в региональном управлении ГИБДД, полицейские напоминают жителям областного центра о том, что дача взятки, равно как и ее получение, являются уголовно наказуемым деянием. Если водитель вдруг пожелает дать гаишнику вознаграждение, чтобы избежать административного наказания за нарушение Правил дорожного движения, лицо, то он может стать фигурантом уголовного дела.

«Дача взятки, равно как и ее получение, являются уголовно наказуемым деянием для получателя взятки и лица, склоняющего к совершению коррупционного правонарушения, — уточнили в УГИБДД Орловской области. — В целях предотвращения фактов склонения сотрудников Госавтоинспекции к коррупционным действиям в салонах патрульных автомашин установлены видеорегистраторы, которые фиксируют действия как снаружи, так и внутри салона. При оформлении материалов по факту правонарушения все административные процедуры осуществляются сотрудником полиции в зоне действия видеорегистратора. Любая попытка гражданина уйти от ответственности, предложив инспектору ГИБДД взятку, фиксируется и в дальнейшем служит основанием для возбуждения уголовного дела по статье 291 УК РФ (дача взятки).

Наказание может быть довольно суровым. Санкции части 1 статьи 291 УК РФ предусматривают за дачу взятки должностному лицу наказание от штрафа в размере до 500 тысяч рублей до лишения свободы на срок до двух лет со штрафом в размере от пятикратной до десятикратной суммы взятки или без такового. В то же время ведомство призывает орловцев сообщать об известных им фактах коррупционных проявлений со стороны сотрудников Госавтоинспекции. Сделать это можно при помощи «телефона доверия» УМВД России по Орловской области (4862) 41-38-56 или 02.

«Одним из приоритетных направлений деятельности органов внутренних дел является противодействие коррупции, формирование в обществе негативного отношения к коррупционным проявлениям, — подчеркнули в УГИБДД. — Непрерывно осуществляется комплекс мероприятий, направленных на предупреждение, выявление, пресечение и раскрытие правонарушений данного вида».

ИА «Орелград»