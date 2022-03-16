Жительница Орла, захотевшая избавится от порчи, лишилась 600 тыс рублей и золота

Полиция разыскивает мошенниц.

67-летняя жительница Орла стала жертвой мошенниц, которые обещали снять с нее порчу. В результате у пожилой женщины украли 600 тысяч рублей и золотые украшения.

Мошенниц она встретила на улице, и они рассказали ей о предстоящих неприятностях, причиной которых, якобы, является наложенная на пожилую женщину порча.

Преступники работали в паре. В след за «целительницей» подошла еще одна женщина, которая демонстративно начала благодарить подельницу за якобы оказанную ранее помощь. Вдвоем аферистки начали убеждать потерпевшую в необходимости магического ритуала, для которого нужны все имеющиеся у нее ценности.

Пенсионерка вынесла из дома деньги и золото. В ходе магического ритуала «целительница» подменила сверток с деньгами на сверток нарезанной бумаги. Потерпевшая только спустя несколько часов заметила подлог.

Возбуждено уголовное дело по статье «мошенничество, совершенное в крупном размере». По описанию потерпевшей был составлен фоторобот.

«Сотрудники органов внутренних дел призывают граждан быть осторожнее в общении с незнакомыми людьми. Не верьте, если вам предлагают помощь в снятии порчи, лечении, какие-либо другие услуги или легкий заработок. Это мошенники. Ни в коем случае не демонстрируйте и не передавайте им свои сбережения. Сразу звоните в полицию по номеру 02 (с мобильного – 102). Оперативное, своевременное обращение в органы внутренних дел не только поможет лично вам избежать убытков, но и позволит уберечь других людей и задержать злоумышленников», — сообщает пресс-служба УМВД.

ИА «Орелград»