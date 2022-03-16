Жительница Орла, захотевшая избавится от порчи, лишилась 600 тыс рублей и золота

16.3.2022 | 10:47 Закон и порядок, Новости

Полиция разыскивает мошенниц.

67-летняя жительница Орла стала жертвой мошенниц, которые обещали снять с нее порчу. В результате у пожилой женщины украли 600 тысяч рублей и золотые украшения.

Мошенниц она встретила на улице, и они рассказали ей о предстоящих неприятностях, причиной которых, якобы, является наложенная на пожилую женщину порча.

Преступники работали в паре. В след за «целительницей» подошла еще одна женщина, которая демонстративно начала благодарить подельницу за якобы оказанную ранее помощь. Вдвоем аферистки начали убеждать потерпевшую в необходимости магического ритуала, для которого нужны все имеющиеся у нее ценности.

Пенсионерка вынесла из дома деньги и золото. В ходе магического ритуала «целительница» подменила сверток с деньгами на сверток нарезанной бумаги. Потерпевшая только спустя несколько часов заметила подлог.

Возбуждено уголовное дело по статье «мошенничество, совершенное в крупном размере». По описанию потерпевшей был составлен фоторобот.

«Сотрудники органов внутренних дел призывают граждан быть осторожнее в общении с незнакомыми людьми. Не верьте, если вам предлагают помощь в снятии порчи, лечении, какие-либо другие услуги или легкий заработок. Это мошенники. Ни в коем случае не демонстрируйте и не передавайте им свои сбережения. Сразу звоните в полицию по номеру 02 (с мобильного – 102). Оперативное, своевременное обращение в органы внутренних дел не только поможет лично вам избежать убытков, но и позволит уберечь других людей и задержать злоумышленников», — сообщает пресс-служба УМВД.

ИА «Орелград»

Print Friendly, PDF & EmailПЕЧАТЬ

С 28.07.2017 возможность комментирования на сайте закрыта
Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА «Орелград», является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство «ОрелГрад» (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 — 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2022 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования