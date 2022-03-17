Орловцам рассказали, как подать жалобу на рост цен

Для этого необходимо воспользоваться телефонной «горячей линией».

Во всех российских регионах работают «горячие линии» по вопросам необоснованного роста цен на социально значимые товары и услуги. Об этом говорится на сайте управления Федеральной антимонопольной службы по Орловской области, которая, в свою очередь, ссылается на сообщение ФАС. Кстати, это ведомство модернизовало и «горячую линию» на сайте центрального аппарата. Отметим, что жаловаться можно не только на подорожание продуктов питания. Список, что называется, заметно расширен.

В УФАС говорят, что с помощью «горячей линии» теперь можно сообщать о росте цен на непроизводственные товары и услуги, например, на подорожание лекарств, стройматериалов, бытовой техники, электроники, услуг связи и интернета и другое. В условиях «новой реальности», когда западные страны штампуют санкции в отношении России практически в ежедневном режиме, контроль ценообразования становится стратегически важным направлением.

«В случае выявления признаков нарушений законодательства незамедлительно принимаются меры реагирования — от предостережений до возбуждения антимонопольных дел», — заверили в службе. Добавим, что для приема обращений орловцев по вопросам изменения цен товаров и услуг Орловское УФАС России открыло «горячую линию» по телефону (4862) 47-55-84. При звонке необходимо представиться, кратко изложить суть обращения и указать наименование торговой точки и ее адрес, то есть четко указать на магазин, где «зафиксирован рост цен».

Обращаем внимание, что «горячая линия» действует в рабочие часы Орловского УФАС. Время приема обращений: понедельник — четверг: с 8:30 до 13:00 и с 13:45 до 17:30; пятница: с 8:30 до 13:00 и с 13:45 до 16:15. В круглосуточном режиме жалобу на рост цен можно подать на сайте Орловского УФАС или по электронной ведомственной почте to57@fas.gov.ru.

Ранее Орелстат обнародовал данные по изменению индекса цен на потребительском рынке Орловской области по итогам февраля 2022 года. Согласно им, по сравнению с январем снизились цены на целый ряд продуктов питания, в том числе на замороженную рыбу (1,2 процента), свинину (2 процента), курятину (1 процент), яйца куриные (2,5 процента), муку (1 процент), вермишель (3,5 процента). В то же время подрожали сахар-песок, соль, черный чай, гречневая крупа, картофель, морковь, яблоки, хлеб и хлебобулочные изделия, молок и ряд других продуктов.

ИА «Орелград»