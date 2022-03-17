Орловцам разрешили строить «дома в полях»

Возводить жилье на землях сельхозназначения смогут орловские фермеры.

Как сообщило управление Росреестра по Орловской области, фермеры региона могут воспользоваться законодательной новеллой, вступившей в силу с 1 марта. С этого дня действуют поправки в Земельный кодекс, которые разрешают фермерам возводить жилые дома на сельскохозяйственных землях, используемых крестьянско-фермерскими хозяйствами (КФХ). При этом законодатели установили ряд ограничений и критерий к такому жилью, чтобы фермерские поля внезапно не превратились бы в коттеджные поселки. Закон позволяет строить на одном участке только один дом, причем не выше трех этажей. Его площадь не должна превышать 500 квадратных метров, а площадь самой жилой застройки не должна превышать 0,25 процента от площади участка сельхозназначения.

«До 1 марта 2026 года государственный кадастровый учет и государственная регистрации прав на фермерский жилой дом будет проходить по правилам «дачной амнистии», то есть на основании технического плана и правоустанавливающего документа на землю, если в Едином госреестре недвижимости не зарегистрировано право заявителя на земельный участок, на котором расположен указанный объект недвижимости, — комментирует новшество руководитель регионального управления Росреестра Надежда Кацура. — Наличие уведомлений о планируемом строительстве и об окончании строительства объекта индивидуальной жилищной застройки не требуется».

Эксперт добавляет, что на сегодняшний день в Орловской области зарегистрировано более 870 крестьянских фермерских хозяйств. Формально воспользоваться новым правом могут все эти хозяйства, то есть потенциал региона сейчас – 870 новых фермерских домов. В реальности их будет, конечно, гораздо меньше. Во-первых, Росреестр напоминает: нарушение действующих градостроительных, строительных норм и правил при постройке фермерского дома может повлечь признание такого объекта самовольной постройкой. Во-вторых, строительство разрешается не повсеместно – местные власти сами будут определять, в каких муниципалитетах фермеры смогут возводить дома, а в каких нет. Тем не менее, считается, что новый закон позволит ряду фермеров построить жилые дома для своих семей на земельных участках, расположенных за пределами населенных пунктов и используемых в сельскохозяйственных целях.

ИА «Орелград»