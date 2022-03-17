Орловчанка чуть не убила мужа тесаком для резки табака

Кровавая драма разыгралась из-за банального спора о сигаретах.

Как сообщает пресс-служба Малоархангельского районного суда Орловской области, рассмотрение уголовного дела в отношении местной жительницы закончилось вынесением обвинительного приговора. Женщину признали виновной в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью потерпевшего, опасного для его жизни). Семейная драма разыгралась в сентябре прошлого года.

Муж и жена, находившиеся на кухне, поссорились из-за сигарет. По словам женщины, она упрекнула супруга в том, что тот не купил ей сигареты в магазине. В ответ тот заявил, что она может свернуть себе самокрутку – оказалось, что семья выращивает на своем приусадебном участке табак для собственного употребления. Выращенные листья табака супруги измельчают в специальной самодельной ступе, для которой глава семьи изготовил самодельный двойной тесак. Последний едва не стал орудием убийства.

Судя по описанию из материалов уголовного дела, этот предмет представляет собой металлическую трубу длиной 62 сантиметра, к которой приварено два «металлических сегмента», проще говоря – два кухонных ножа. Именно этим самодельным резаком для табака и воспользовалась жена, когда ссора с мужем дошла до апогея. Женщина ударила грозным оружием мужа по голове. Опешив, тот отправился в комнату и прилег на кровать, продолжая браниться на жену. Последняя не выдержала, подошла к кровати и еще дважды ударила своим оружием мужа по голове.

Травмы пришлись по голове и оказались достаточно тяжелыми. Мужчину спасли медики, которых вызвал сын супружеской пары. Медики сообщили правоохранителям о пациенте, после чего была проведена проверка и возбуждено уголовное дело. Кстати, муж в суде простил жену и просил строго ее не наказывать. Сказал, что помирился с ней и претензий не имеет. Эти слова были учтены при вынесении приговора. В результате женщине было назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 2 года условно с аналогичным испытательным сроком.

ИА «Орелград»