Орловская полиция навестила семью вынужденных переселенцев из ДНР

Беженцам была оказана гуманитарная помощь.

Представители орловской полиции навестили одну из семей вынужденных переселенцев, перебравшихся с Донбасса в Орел.

«Начальник Управления экономической безопасности и противодействия коррупции регионального УМВД полковник полиции Эдуард Мирошкин вместе с ответственным секретарем Общественного совета при УМВД, руководителем ОНФ в Орловской области Владимиром Филоновым встретились с семьей – мамой и двумя дочками, перебравшимися к родственникам в Орел из Донецкой Народной Республики. Полицейские и представитель Общественного совета при УМВД узнали у вынужденных переселенцев, как они разместились, есть ли какие-то вопросы, в решении которых требуется оказание помощи и содействия. Принимая во внимание сложные жизненные обстоятельства, в которых оказались люди, сотрудники УМВД и общественники также привезли с собой гуманитарную помощь: продукты питания, бытовую химию, вещи, необходимые для ухода за детьми», — сообщила пресс-служба УМВД.

Ранее стало известно, что в Орловская область прибыло более 360 человек из Луганской и Донецкой Народных Республик. Позже появилась информация о том, что наш регион примет еще одну тысячу беженцев.

ИА «Орелград»