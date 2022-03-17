Орловские профсоюзы потеряли 1700 человек

Количество членов профсоюзных организаций в регионе сокращается.

В Орловской области продолжается снижение численности членов профсоюзов. Об этом со ссылкой на данные анализа собственной статистической отчетности сообщает пресс-служба областной Федерации профсоюзов (ФПОО). Так, в 2021 году численность профсоюзов сократилась на 1700 человек, или на 2,4 процента. Позитивным моментом здесь можно считать то, что динамика снижения снизилась. В 2020 году сокращение составило 2992 человека, или 4 процента, в 2019 году — 4106 человек, или 5,3 процента. При этом численность работающих членов профсоюзов в прошлом году снизилась на 1449 человек, или на 2,8 процента, учащихся и студентов – на 198 человек, или на 1,1 процента.

«Наибольшее сокращение численности членов профсоюзов произошло в областных организациях профсоюзов работников автомобильного транспорта и дорожного хозяйства (минус 55,5 процента), горной металлургии (минус 13,7 процента), «Электропрофсоюза» (минус 8,5 процента), автомобильного и сельскохозяйственного машиностроения (минус 7,4 процента), жизнеобеспечения (минус 6,7 процента), — сообщает общественная организация. — Снижение численности членов профсоюзов зафиксировано в четырех первичных профсоюзных организациях, выходящих на обслуживание ФПОО».

Увеличить численность удалось лишь четырем областным организациям – строительства (плюс 4 процента), госучреждений (плюс 2,5 процента), связи (плюс 1,1 процента) и народного образования и науки (плюс 0,2 процента). Среди первичных профсоюзных организаций, выходящих на обслуживание ФПОО, увеличение численности профсоюзов произошло в воинской части (плюс 17,3 процента) и Академии ФСО России (плюс 2,6 процента). При этом Федерация отмечает, что «резерв для повышения профсоюзного членства у них по-прежнему существенный». В целом за прошедший год в регионе на учет было поставлено 12 вновь созданных первичных организаций. При этом общее количество первичных профсоюзных организаций в ФПОО сократилось с 1176 до 1149.

ИА «Орелград»