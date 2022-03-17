Орловское издание заявило о незаконности торгов по реконструкции Красного моста

«Инфо-сити» обратилось в ФАС России с требованием отменить закупку.

Орловское издание «Инфо-сити» обратилось в УФАС с жалобой на состоявшиеся вчера четвертые торги по окончанию реконструкции Красного моста. По мнению журналистов, торги прошли с большим количеством нарушений, что ставит вопрос об их легитимности.

Напомним, вчера стало известно, что московская компания «Уваровская передвижная механизированная колонна № 22» выиграла торги, и ей предстоит завершить дело, начатое прошлым подрядчиком, компанией «Ремспецмост».

По мнению «Инфо-сити», при выборе подрядчика было нарушено 13 ошибок. Даже сама формулировка «завершение работ» некорректна, так как по прошлому контракту было освоено менее 2% средств.

Основные претензии состоят в том, что существенно завышена смета на постройку временного пешеходного моста, технологического моста для теплотрассы и вспомогательных устройств для демонтажа русловых пролётов завышена. Кроме того, в перечень работ, которые должна выполнить «Уваровская передвижная механизированная колонна № 22» не включили разборку конструкций «ПСм-1 -П С м -7» (они были признаны бракованными и остались в «наследство» от «Ремспецмоста»).

Таким образом, претензии «Инфо-сити» обращены не столько к подрядчику, сколько к организаторам торгов — МКУ УКС Орла

ИА «Орелград»