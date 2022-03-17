Свалку раскорчеванных деревьев под Орлом оценили в 200 тысяч

17.3.2022 | 12:30 Закон и порядок, Новости

Такой штраф наложен на одного из арендаторов орловской земли.

В Орловской области вскрыт очередной факт неиспользования участков из категории земель сельскохозяйственного назначения. Он был выявлен в минувшем декабре сотрудниками территориального управления Россельхознадзора. Они провели внеплановую выездную проверку в отношении компании «Отрадаагроинвест», которая арендует два участка сельхозназначения общей площадью 81,5 га на территории Корсаковского района Орловской области.

«В рамках проверки установлено, что часть вышеуказанных земельных участков не обработана и не используются для сельскохозяйственного производства, — рассказали в ТУ Россельхознадзора. — Общая площадь зарастания составила 17,3 га. Также на территории земельных участков обнаружена свалка раскорчеванных деревьев и сухостоя сорной растительности площадью 398,4 квадратных метров».

Нарушения были зафиксированы протоколом об административном правонарушении, ответственность за которое предусмотрена ч.2 ст.8.7 КоАП РФ. Это дело было рассмотрено уже в марте 2022 года. В результате указанная выше компания была признана административным правонарушителем и оштрафована на 200 тысяч рублей. Кроме того, ей выдано предписание об устранении выявленных нарушений.

ИА «Орелград»

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