Дороги в Орле продолжают калечить и убивать

Сотрудники ГИБДД огласили статистику дорожно-транспортных происшествий.

В текущем году на территории города Орла зарегистрировано уже 47 дорожно-транспортных происшествий, в результате которых 56 человек были ранены и двое погибли. Такую неутешительную статистику приводит областное управление ГИБДД. Сотрудники этого ведомство следят за качеством дорог в областном центре. Однако все равно дороги представляют собой угрозу участникам движения. Подсчитано, например, что в этом году 41 ДТП в Орле было связано с недостатками эксплуатационного состояния улично-дорожной сети.

«С целью снижения аварийности, связанной с изъянами улично-дорожной сети, сотрудниками дорожной инспекции отдела ГИБДД УМВД России по городу Орлу на постоянной основе осуществляется выездное обследование по надзору за содержанием УДС в зимний период времени на автомобильных дорогах в границах районных центров», — пояснили в ведомстве. В УГИБДД также уточнили, что речь идет о недостатках зимнего содержания дорог, отсутствии либо плохой различимости горизонтальной разметки проезжей части, отсутствие освещения.

Кстати, только в этом году по результатам рейдовых мероприятий сотрудниками дорожного надзора городского отдела ГИБДД возбуждено 38 дел об административном правонарушении по ч.1 ст.12.34 КоАП РФ. Для сравнения, в целом по Орловской области в 2021 году недостатки в содержании улично-дорожной сети способствовали совершению 231 ДТП, в которых 17 человек погибли и 297 получили ранения различной степени тяжести. За нарушения, связанные с содержанием улично-дорожной сети, сотрудниками ГИБДД за год было выдано 471 представление балансодержателям дорог и возбуждено 357 административных дел. Кроме того, в органы прокуратуры по итогам дорожных проверок была направлена 241 информация, в областную и районные комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения – еще 282 информации. За неисполнение ранее выданных предписаний к административной ответственности было привлечено 43 должностных и юридических лица.

ИА «Орелград»