Еще 856 орловцев выздоровели от коронавируса

Выявлено 270 новых случаев заражения.

За прошедшие сутки выздоровели 856 жителей Орловской области, ранее заразившихся коронавирусной инфекцией. Общее число переболевших — 89 693 человека.

Выявлено 270 новых случаев заболевания, 58 человек госпитализировано. Всего за время пандемии заразилось 105 970 человек.

Умерло три человека, всего — 1 797.

В России заразилось 17 518 699 (+ 34 442, госпитализировано 5 513) человек. Выздоровело 16 039 709 (+ 105 064) человек. Умерло 363 563 (+ 524) человек.

ИА «Орелград»