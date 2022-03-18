Кредитный кооператив взыскал долг с умершего орловца

18.3.2022 | 9:00 Закон и порядок, Новости

Расплачиваться по счетам покойного будет государство за счет оставшегося имущества.

В поселке Залегощь районный суд рассмотрел исковое заявление кредитного кооператива к межрегиональному территориальному управлению Росимущества в Тульской, Рязанской и Орловской областях. Поводом для спора стало требование о взыскании задолженности по договору займа за счет наследственного имущества умершего заемщика. Как сообщили в пресс-службе Залегощенского районного суда, после смерти должника остались принадлежавшая ему машина и некоторая сумма на банковском счете. Закон разрешает взыскивать долги с наследников умершего. Но в данном случае  вдова официально отказалась от принятия наследства мужа. Других наследников также не оказалось.

«По инициативе истца экспертным учреждением была проведена оценка рыночной стоимости наследственного транспортного средства, — следует из сообщения суда. — Согласно отчету об оценке рыночная стоимость транспортного средства на дату открытия наследства составляла большую сумму, чем кредитная задолженность».

Тут встал вопрос о так называемом выморочном имуществе. Поясним, что когда наследников нет, либо если наследники отказались от наследства, имущество переходит государству. И уже оно в пределах стоимости полученного имущества отвечает по обязательствам покойного должника. В данном случае суд пришел к выводу, что после смерти орловца осталось выморочное имущество, за счет которого можно взыскать долг. Речь идет о тех самых деньгах на банковском счете и машине, от которых отказалась вдова.

«В свою очередь, это означает, что в пределах их размера и стоимости  межрегиональное территориальное управление Росимущества в Тульской, Рязанской и Орловской областях должно отвечать по долгам наследодателя, — пояснили в пресс-службе районного суда. — Исковые требования суд счел правомерными и подлежащими удовлетворению». В результате с ТУ  Росимущества в пользу кооператива и будет взыскана кредитная задолженность по договору займа в пределах стоимости наследственного выморочного имущества умершего заемщика.

ИА «Орелград»

Print Friendly, PDF & EmailПЕЧАТЬ

С 28.07.2017 возможность комментирования на сайте закрыта
Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА «Орелград», является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство «ОрелГрад» (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 — 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2022 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования