Кредитный кооператив взыскал долг с умершего орловца

Расплачиваться по счетам покойного будет государство за счет оставшегося имущества.

В поселке Залегощь районный суд рассмотрел исковое заявление кредитного кооператива к межрегиональному территориальному управлению Росимущества в Тульской, Рязанской и Орловской областях. Поводом для спора стало требование о взыскании задолженности по договору займа за счет наследственного имущества умершего заемщика. Как сообщили в пресс-службе Залегощенского районного суда, после смерти должника остались принадлежавшая ему машина и некоторая сумма на банковском счете. Закон разрешает взыскивать долги с наследников умершего. Но в данном случае вдова официально отказалась от принятия наследства мужа. Других наследников также не оказалось.

«По инициативе истца экспертным учреждением была проведена оценка рыночной стоимости наследственного транспортного средства, — следует из сообщения суда. — Согласно отчету об оценке рыночная стоимость транспортного средства на дату открытия наследства составляла большую сумму, чем кредитная задолженность».

Тут встал вопрос о так называемом выморочном имуществе. Поясним, что когда наследников нет, либо если наследники отказались от наследства, имущество переходит государству. И уже оно в пределах стоимости полученного имущества отвечает по обязательствам покойного должника. В данном случае суд пришел к выводу, что после смерти орловца осталось выморочное имущество, за счет которого можно взыскать долг. Речь идет о тех самых деньгах на банковском счете и машине, от которых отказалась вдова.

«В свою очередь, это означает, что в пределах их размера и стоимости межрегиональное территориальное управление Росимущества в Тульской, Рязанской и Орловской областях должно отвечать по долгам наследодателя, — пояснили в пресс-службе районного суда. — Исковые требования суд счел правомерными и подлежащими удовлетворению». В результате с ТУ Росимущества в пользу кооператива и будет взыскана кредитная задолженность по договору займа в пределах стоимости наследственного выморочного имущества умершего заемщика.

ИА «Орелград»