Мэр Орла Парахин скромно поставил себя в один ряд с Вельковским и Уваровым

18.3.2022 | 12:48 Новости, Политика

Накануне исполнилось 25 лет со дня введения должности мэра Орла.

Парахин

Орловский градоначальник Юрий Парахин выразил свое восхищение волевыми управленцами, в разные годы бывшими главами муниципалитета. Он заявил, что ему невероятно почетно продолжать наследие Ефима Вельковского и Василия Уварова.

Еще одним волевым управленцем был назван Александр Кисляков, осужденный на семь с половиной лет лишения свободу за взятку в размере 520 тысяч рублей.

«Сегодня – 25 лет со дня введения должности Мэра Орла. За четверть века на этом посту сменялись волевые управленцы, люди не только слова, но и действия, орловцы, если не по месту рождения, то по духу. Невероятно почётно продолжать наследие Александра Григорьевича Кислякова, Ефима Николаевича Вельковского, Василия Игнатьевича Уварова, моих коллег-современников, руководителей прошлых десятилетий и даже веков – пусть их должность называлась иначе, но они вкладывали свою душу в сегодняшний Орёл», — написал Парахин в своем телеграмм-канале.

ИА «Орелград»

Print Friendly, PDF & EmailПЕЧАТЬ

С 28.07.2017 возможность комментирования на сайте закрыта
Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА «Орелград», является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство «ОрелГрад» (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 — 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2022 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования