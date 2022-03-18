Мэр Орла Парахин скромно поставил себя в один ряд с Вельковским и Уваровым

Накануне исполнилось 25 лет со дня введения должности мэра Орла.

Орловский градоначальник Юрий Парахин выразил свое восхищение волевыми управленцами, в разные годы бывшими главами муниципалитета. Он заявил, что ему невероятно почетно продолжать наследие Ефима Вельковского и Василия Уварова.

Еще одним волевым управленцем был назван Александр Кисляков, осужденный на семь с половиной лет лишения свободу за взятку в размере 520 тысяч рублей.

«Сегодня – 25 лет со дня введения должности Мэра Орла. За четверть века на этом посту сменялись волевые управленцы, люди не только слова, но и действия, орловцы, если не по месту рождения, то по духу. Невероятно почётно продолжать наследие Александра Григорьевича Кислякова, Ефима Николаевича Вельковского, Василия Игнатьевича Уварова, моих коллег-современников, руководителей прошлых десятилетий и даже веков – пусть их должность называлась иначе, но они вкладывали свою душу в сегодняшний Орёл», — написал Парахин в своем телеграмм-канале.

ИА «Орелград»