Орловских медиков обязали облегчить страдания тяжелобольных детей

Утверждены новые правила оказания паллиативной медицинской помощи детям.

Приказ об организации оказания паллиативной медицинской помощи детям в Орловской области издал член правительства региона, руководитель департамента здравоохранения Станислав Шувалов. Предыдущий подобный приказ, принятый в ноябре 2021 года, отменен. Новым документом, в частности, утверждена форма набора данных в отношении детей, нуждающихся в оказании указанной помощи. Поясним, что паллиативная помощь – это подход, позволяющий улучшить качество жизни пациентов и их семей, столкнувшихся с проблемами, связанными с опасным для жизни заболеванием. Его суть заключается, прежде всего, в облегчения страданий пациента, адекватном обезболивании и купировании других тягостных симптомов. Также этот способ предусматривает психологическую поддержку больного и ухаживающих за ним родственников.

Главным врачам бюджетных учреждений здравоохранения Орловской области Шувалов приказал обеспечить оказание паллиативной медицинской помощи детям в соответствии с требованиями законодательства. Им также поручено обеспечить организацию консультаций со специалистами Научно-клинического многопрофильного центра медицинской помощи матерям и детям имени Круглой с применением телемедицинских технологий.

Более того, главврачи районных и городских больниц и поликлиник обязаны в течение одного рабочего дня, с момента выявления ребенка, нуждающегося в паллиативной помощи, направить в указанный центр необходимые данные по пациенту. Также медикам приказано организовать предоставление тяжелобольным детям медицинских изделий, предназначенных для поддержания функций органов и систем организма человека, по перечню, утвержденному Минздравом РФ.

В случае необходимости оказания медицинской помощи в экстренной и неотложной формах, медики на местах должны организовать транспортировку ребенка в Центр имени Круглой. Кстати, именно он определен главной региональной организацией, оказывающей паллиативную медицинскую помощь детям. Соответственно, часть поручений адресована этому учреждению. Так, его сотрудники должны организовать первичное посещение на дому ребенка, нуждающегося в получении паллиативной медицинской помощи, не позднее 5 дней с момента получения данных о нем. Они обязаны также организовать, после выписки, наблюдение таких детей в амбулаторных условиях, то есть на дому, анализировать и обобщать данные о пациентах и другое.

ИА «Орелград»