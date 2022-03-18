Под Орлом проведут первый открытый фольклорный конкурс

Мероприятие состоится в день праздника Святой Троицы в Хотынецком районе.

Жителей и гостей Орловской области пригласили принять участие в открытом фольклорном конкурсе «Кладовая Folk-культуры». Заявки на участие принимаются до 11 мая 2022 года. Как пояснили в Орловском областном центре народного творчества, конкурс создан для того чтобы узнать какая культура фольклора имеется в том или ином районе. Кстати, указанный центр и выступает организатором во взаимодействии с управлением культуры и архивного дела Орловской области. Конкурс проводится в два этапа: в дистанционном формате – с 15 апреля по 11 мая 2022 года и в очном формате 12 июня 2022 года.

Второй этап будет представлять собой гала-концерт, в который будут включены лучшие конкурсные номера. Он состоится в день праздника Святой Троицы. Местом проведения выбрано село Льгов Хотынецкого района. Для участия в конкурсе приглашаются фольклорные ансамбли, в том числе имеющие звания «Народный любительский коллектив» и «Образцовый любительский коллектив». Принять участие смогут и сольные исполнители независимо от ведомственной принадлежности. Для участников будет предусмотрено несколько возрастных категорий, начиная с детской, хотя в целом возрастных ограничений нет.

«Цель конкурса: приобщение молодежи к русской народной культуре, народным традициям, обычаям и обрядам, сохранение традиций, обрядов народов России, — пояснили организаторы. — До 11 мая необходимо прислать анкету – заявку и видеоматериал с соответствующими ссылками конкурсных номеров — в отдел народного творчества и традиционной культуры БУКОО «Орловский областной центр народного творчества».

Уже известны требования к программе. Так, каждый исполнитель (коллектив или солист) должен представить два разнохарактерных произведения с любым музыкальным сопровождением или без него. К исполнению принимаются традиционный народно-песенный репертуар Орловской области и других регионов России. Выступления будет оценивать жюри, в состав которого войдут профессиональные исполнители фольклора, преподаватели вокальных дисциплин высших и средних учебных заведений, учредители и организаторы.

При подведении итогов будут учитываться художественный уровень ансамбля, культура исполнения, полнота раскрытия исполняемого произведения и артистизм. В каждой номинации победители награждаются дипломами лауреатов I, II и III степеней и дипломами за участие в открытом фольклорном конкурсе «Кладовая Folk-культуры». Жюри имеет право отдельные призовые места не присуждать или разделить их между участниками.

ИА «Орелград»