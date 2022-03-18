В Орле губернатор запретил добровольцам тратить деньги на выпивку

В Орловской области утверждены правила расходования субсидий для волонтеров.

Порядок предоставления в 2022 году из областного бюджета субсидии на реализацию практик поддержки добровольчества (волонтерства) по итогам проведения Всероссийского конкурса лучших региональных практик поддержки волонтерства «Регион добрых дел» утвердил губернатор Андрей Клычков. Сама субсидия предназначена для автономной некоммерческой организации «Ресурсный центр поддержки добровольчества и гражданских инициатив Орловской области». Деньги выделяются в рамках реализации регионального проекта «Социальная активность», который входит в состав национального проекта «Образование».

Как следует из постановления губернатора, целью предоставления субсидии является финансовое обеспечение практик, направленных на вовлечение населения в добровольческую (волонтерскую) деятельность. Документом четко определен перечень целей, на которые можно тратить казенные деньги, а также запретный список, в который включено все то, на что средства субсидии тратить нельзя. Например, за счет бюджетных средств можно оплачивать различные работы и услуги, в том числе услуги связи и транспорта, коммунальные и эксплуатационные услуги. Можно вносить арендную плату и приобретать нефинансовые активы.

При этом за счет средств субсидии запрещены расходы, непосредственно не связанные с реализацией мероприятий практик. Так, добровольцам и волонтерам запрещено тратить казенные средства на приобретение транспортных средств и недвижимости, алкогольной и табачной продукции, иностранной валюты. Нельзя тратить эти деньги на финансирование политических партий, кампаний и акций, подготовку и проведение митингов, демонстраций и пикетирований, на вручение премий и предоставление денежного вознаграждения, на уплату штрафов и пеней. Запрещены расходы, связанные с оказанием финансовой помощи, а также с предоставлением платных услуг гражданам и юридическим лицам.

ИА «Орелград»