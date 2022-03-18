В Орле пройдет экологическая акция

18.3.2022 | 13:10 Новости, Общество

26 марта 2022 года с 10.30 до 13.00 в городе Орле пройдёт акция «Экосбор», основной целью которой является развитие культуры и практики раздельного сбора отходов.

Организатором акции выступает НКО «Социально-культурный фонд развития и инновации». Партнёры: экодвижение «Второй шанс», АНО «Ресурсный центр», творческое объединение «Фестивальный Орёл» и центр брейкинга «THE EAGLES».

«Проблемы экологии и загрязнения окружающей среды сегодня как никогда актуальны. Именно поэтому для популяризации экологической культуры и ответственности жителей за экологическую обстановку в Орле мы организовываем акции «Экосбор», где все желающие смогут сдать макулатуру, пластик, алюминий, крышечки, ПЭТ-бутылки и книги для буккроссинга. Такие акции уже были организованы нашим фондом в декабре 2021 года и феврале 2022 года. Нам удалось собрать 880 кг вторичных отходов, которые по окончании мероприятия были вывезены в специальные пункты приема. Все вырученные от сдачи вторсырья средства были направлены на наш проект «Ты не один» — благотворительную программу помощи людям, попавшим в сложную жизненную ситуацию», — рассказывает Сергей Кутенёв, Председатель попечительского Совета «Социально-культурный фонд развития и инновации».

Точки сбора будут организованы:

  • Северный район, у памятника Металлургам («Алеша»);
  • Микрорайон Болховский, ул. Графа Киселева, д.3;
  • Микрорайон Наугорский, ул. Приборостроительная 45, (стадион Аршавина);
  • Советский район, ул. Октябрьская, (рядом с памятником жертвам радиационной катастроф);
  • Советский район, сквер «Юность» (напротив спортивного центра «Атлант»);
  • Заводской район, Микрорайон Зареченский, ул. Бульвар Молодежи 6 (Напротив магазина «Оптовичок»);
  • Заводской район, Комсомольская площадь. ул. Комсомольская 95, напротив главного корпуса ОГУ им. И.С. Тургенева;

На вторичную переработку все желающие могут сдать:

  • макулатуру (офисная бумага, гофрокартон, тонкий картон, тетради, книги, журналы);
  • книги для книжных домиков;
  • ПЭТ-бутылки;
  • пластик с маркировкой «02» (hpde);
  • плёнку ПВД (от упаковки воды, минералки, стеклянных банок и т.д.);
  • алюминиевые банки;
  • крышечки для экопроекта «Крышка-малышка».

По завершении мероприятия все вторичные отходы также будут вывезены в специальные пункты приёма, а все вырученные средства будут направлены на проект «Ты не один» — благотворительную программу помощи людям, попавшим в сложную жизненную ситуацию.

Более детально узнать о данной акции Вы можете на сайте Фонда – социальныйфонд.рф

Присоединяйтесь к нам!

Внесите свой вклад в улучшение экологической обстановки нашего региона.

Print Friendly, PDF & EmailПЕЧАТЬ

С 28.07.2017 возможность комментирования на сайте закрыта
Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА «Орелград», является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство «ОрелГрад» (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 — 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2022 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования