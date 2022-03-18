В Орле пройдет экологическая акция

26 марта 2022 года с 10.30 до 13.00 в городе Орле пройдёт акция «Экосбор», основной целью которой является развитие культуры и практики раздельного сбора отходов.

Организатором акции выступает НКО «Социально-культурный фонд развития и инновации». Партнёры: экодвижение «Второй шанс», АНО «Ресурсный центр», творческое объединение «Фестивальный Орёл» и центр брейкинга «THE EAGLES».

«Проблемы экологии и загрязнения окружающей среды сегодня как никогда актуальны. Именно поэтому для популяризации экологической культуры и ответственности жителей за экологическую обстановку в Орле мы организовываем акции «Экосбор», где все желающие смогут сдать макулатуру, пластик, алюминий, крышечки, ПЭТ-бутылки и книги для буккроссинга. Такие акции уже были организованы нашим фондом в декабре 2021 года и феврале 2022 года. Нам удалось собрать 880 кг вторичных отходов, которые по окончании мероприятия были вывезены в специальные пункты приема. Все вырученные от сдачи вторсырья средства были направлены на наш проект «Ты не один» — благотворительную программу помощи людям, попавшим в сложную жизненную ситуацию», — рассказывает Сергей Кутенёв, Председатель попечительского Совета «Социально-культурный фонд развития и инновации».

Точки сбора будут организованы:

Северный район, у памятника Металлургам («Алеша»);

Микрорайон Болховский, ул. Графа Киселева, д.3;

Микрорайон Наугорский, ул. Приборостроительная 45, (стадион Аршавина);

Советский район, ул. Октябрьская, (рядом с памятником жертвам радиационной катастроф);

Советский район, сквер «Юность» (напротив спортивного центра «Атлант»);

Заводской район, Микрорайон Зареченский, ул. Бульвар Молодежи 6 (Напротив магазина «Оптовичок»);

Заводской район, Комсомольская площадь. ул. Комсомольская 95, напротив главного корпуса ОГУ им. И.С. Тургенева;

На вторичную переработку все желающие могут сдать:

макулатуру (офисная бумага, гофрокартон, тонкий картон, тетради, книги, журналы);

книги для книжных домиков;

ПЭТ-бутылки;

пластик с маркировкой «02» (hpde);

плёнку ПВД (от упаковки воды, минералки, стеклянных банок и т.д.);

алюминиевые банки;

крышечки для экопроекта «Крышка-малышка».

По завершении мероприятия все вторичные отходы также будут вывезены в специальные пункты приёма, а все вырученные средства будут направлены на проект «Ты не один» — благотворительную программу помощи людям, попавшим в сложную жизненную ситуацию.

Более детально узнать о данной акции Вы можете на сайте Фонда – социальныйфонд.рф

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