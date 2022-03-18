В Орловской области сгорело два дома

Один человек был эвакуирован.

Накануне в Орловской области сгорело два жилых дома. Об этом сообщила пресс-служба МЧС.

В 14.27 стало известно о пожаре в деревянном доме в деревне Грязное Верховского района. Когда спасатели приехали на место, кровля уже обрушилась, дом горел, и пламя могло распространится на стоящую рядом хозпостройку. Пожарным удалось локализовать огонь и минимизировать ущерб.

С места пожара был эвакуирован один человек, и происшествие обошлось без пострадавших.

А в 18.37 поступило сообщение о возгорании еще одного деревянного дома. На этот раз — в селе Домаха Дмитровского района. Прибыв на место, пожарные также обнаружили, что кровля уже обрушилась, а огонь может перекинуться на расположенную рядом хозпостройку. Пожар удалось локализовать.

В обоих случаях дома выгорели изнутри, а причину пожара и размер материального ущерба устанавливают специалисты.

ИА «Орелград»