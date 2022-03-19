МУП «ТТП» по суду отбилось от приставов

Арбитраж освободил предприятие от уплаты исполнительского сбора.

Муниципальное унитарное предприятие «Трамвайно-троллейбусное предприятие города Орла» продолжает в судебном порядке сражаться буквально за каждую копейку. Напомним, в предыдущие годы оно накопила многомиллионные долги, в том числе за потребленную электроэнергию, и оказалось на грани финансового краха. Потеря такого предприятия для города будет огромной, поэтому к его судьбе приковано пристальное внимание. Как уже писал «Орелград», власти Орла даже приняли специальную целевую программу, призванную спасти МУП от банкротства.

Очередной суд у «ТТП» вышел с управлением Федеральной службы судебных приставов по Орловской области, причем именно муниципальное предприятие стало истцом. Оно просило арбитражный суд региона об освобождении от взыскания исполнительского сбора, наложенного на него сотрудницей Межрайонного отдела судебных приставов по особым исполнительным производствам. Ответчик возражал против освобождения МУП «ТТП» от взыскания исполнительского сбора.

Арбитражный суд установил следующие обстоятельства. В мае 2021 года в отношении МУПа было возбуждено исполнительное производство на основании акта, выданного налоговой службой. Из документа следовало, что задолженность предприятия по налогам составляла 377,38 тысячи рублей. При этом должнику был установлен пятидневный срок для добровольного исполнения требований, содержащихся в исполнительном документе. А само производство входило в состав сводного исполнительного производства.

В связи с неисполнением МУП «ТТП» в установленный срок требования об уплате налоговым органом было вынесено решение о приостановлении в банках операций по его счетам, переводов денежных средств, в том числе электронных. Кроме того, были приостановлены все расходные операции по счетам за исключением платежей, очередность исполнения которых предшествует исполнению обязанности по уплате налогов.

В пользу налогового органа без участия судебных приставов-исполнителей по инкассовым поручениям ИФНС России по городу Орлу с расчетного счета МУП «ТТП» в конце мая 2021 года были списаны денежные средства в полном объеме, то есть в вышеуказанном размере 377,38 тысячи рублей. 10 июня исполнительное производство было окончено. Поскольку, по мнению судебного пристава-исполнителя, исполнительный документ в пятидневный срок, установленный для добровольного исполнения, исполнен не был, появилось постановление о взыскании с МУПа исполнительского сбора в сумме 26 416 рублей.

Арбитраж пришел к выводу, что заявленное исковое требование подлежит удовлетворению. Суд установил, что в силу описанных выше обстоятельств в определенный законом срок МУП «ТТП» просто не имело возможности добровольно исполнить требование в рамках исполнительного производства, поскольку ему были выставлены инкассовые поручения. И по этим поручениям долг был полностью списан с его счетов. Как установил суд, «на момент принятия постановления судебного пристава-исполнителя отсутствовала необходимость в совершении каких-либо исполнительских действий, направленных на создание условий для применения мер принудительного исполнения, и для понуждения должника к полному, правильному и своевременному требований, содержащихся в исполнительном документе, поскольку задолженность была погашена». В результате МУП «ТТП» освободили от взыскания исполнительского сбора.

ИА «Орелград»