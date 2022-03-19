Орловчанка стала подставным лицом в уголовном деле

Жительница Орла пыталась фиктивно зарегистрировать на себя фирму.

В Орловской области по материалам прокуратуры возбуждено уголовное дело о регистрации юридического лица на подставное лицо. Как уточнили в пресс-службе прокуратуры региона, фигуранткой стала жительница Орла. Ее подозревают в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 173.2 УК РФ (предоставление документа, удостоверяющего личность, для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице).

«По версии следствия, в феврале 2021 года женщина согласилась стать в качестве подставного лица единственным учредителем и директором общества с ограниченной ответственностью «Призма», для чего она предоставила свой паспорт, — рассказали в пресс-службе прокуратуры Орловской области. — Фактически женщина не намеревалась иметь какое-либо отношение к предпринимательской деятельности юридического лица, оформление документов на ее имя являлось фиктивным. Ход и результаты расследования уголовного дела находятся на контроле прокуратуры».

Отметим, что это далеко не первый подобный случай. Аналогичные факты нередко выявляют и сотрудники других правоохранительных органов, которым в этом активно помогают налоговики. Последние не раз сообщали, что регистрация компании на подставное лицо может быть связана с желанием уклонения от уплаты налогов, например, путем создания так называемой фирмы-«однодневки».

По данным управления МВД России по Орловской области, в прошлом году в регионе было выявлено семь фактов незаконного образования, создания или реорганизации юридического лица (ст. 173.1 УК РФ) и десять фактов незаконного использования документов для образования юридического лица (ст. 173.2 УК РФ). Кроме того, было выявлено два преступления, связанных с легализацией денежных средств либо иного имущества, приобретенного в результате совершения преступления (ст. 174.1 УК РФ).

ИА «Орелград»