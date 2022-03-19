Орловчанку оштрафовали на 150 тысяч за «помощь» иностранцам

За фиктивную регистрацию мигрантов осуждена жительница Глазуновского района.

Приговор по уголовному делу вынесен мировым судьей судебного участка Глазуновского района. Как сообщает пресс-служба прокуратуры Орловской области, местная жительница признана виновной в совершении трех преступлений. В одном случае она мошенническим путем добилась оформления социальных выплат, а в двух других случаях незаконно помогла знакомым «легализоваться». Ее признали виновной в фиктивной постановке на учет граждан. Интересно, что фиктивно на учет она поставила не только мигрантов, но и россиян.

Как уточнили в прокуратуре региона, женщина из личной заинтересованности подала в миграционную службу заведомо ложные сведения о предоставлении принадлежащего ей жилья для постоянного проживания трем гражданам РФ (для их регистрации по месту жительства), а также уведомления о прибытии и пребывании в ее доме трех иностранных граждан (для их постановки на миграционный учет). Следствие выяснило, что в реальности ни россияне, ни мигранты в указанный дом не вселялись и не проживали в нем. А осужденная «не имела намерения предоставлять им жилое помещение для проживания или временного пребывания». По совокупности преступлений суд наказал подсудимую штрафом в размере 150 тысяч рублей.

Кстати, в 2021 году сотрудниками подразделений по вопросам миграции регионального УМВД было проведено 1350 контрольно-надзорных мероприятий. В результате было выявлено 1422 административных правонарушения, связанных с несоблюдением установленного порядка пребывания и проживания в РФ иностранных граждан и лиц без гражданства. По материалам сотрудников ОВД было возбуждено 85 уголовных дел по статьям 322.2 и 322.3 УК РФ (фиктивная регистрация или постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в жилом помещении в РФ). В рамках установленных полномочий УМВД Орловской области за год было вынесено 102 решения о депортации иностранных граждан. Въезд в РФ был закрыт 132 иностранцам.

ИА «Орелград»