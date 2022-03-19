Под Орлом часть жилой новостройки снесут по требованию чиновников

Власти потребовали снести этаж, не предусмотренный проектом.

Арбитражный суд Орловской области рассмотрел любопытное дело по исковому заявлению администрации Свердловского района к обществу с ограниченной ответственностью «Пенобетон-Орел». Чиновники просили обязать ответчика выполнить работы по приведению самовольной постройки к параметрам ранее выданного разрешения на строительство. Спор коснулся четвертого этажа многоквартирного жилого дома, который возводится на улице Жадова в поселке городского типа Змиевка.

Мотивируя заявленные требования, истец указал, что компании «Пенобетон-Орел» на основании договора аренды принадлежит земельный участок общей площадью 3644 кв.м. Целью его предоставления в аренду было строительство многосекционных многоквартирных жилых домов. В настоящее время на участке ведется строительство одного многоквартирного трехэтажного жилого дома, застройщиком которого выступает указанная компания. Согласно рабочему проекту габариты здания составляют 27,6х12 метров, высота — 3 этажа. Однако застройщиком ведется строительство четвертого этажа. В подтверждение этого чиновники представили в суд акт осмотра объекта капитального строительства. Тут стоит подчеркнуть, что акт датирован апрелем 2018 года.

Кроме того, истец указал, что срок действия разрешения на строительство, выданного администрацией Свердловского района на возведение первых трех этажей, истек в августе 2020 года. А проектная документация на строительство четырех- и более этажного многоквартирного дома в администрацию района застройщиком не представлялась. Изучив представленные доводы, суд иск удовлетворил и обязал застройщика в течение месяца со дня вступления решения в законную силу осуществить демонтаж четвертого этажа спорного многоквартирного дома. На решение может быть подана апелляционная жалоба в 19-й арбитражный апелляционный суд.

ИА «Орелград»