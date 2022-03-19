Затраты на содержание коров возместят в Орловской области

Меры поддержки предусмотрены для сельхозорганизаций и фермеров.

Департамент сельского хозяйства Орловской области рассчитал ставки субсидий для возмещения части затрат на обеспечение прироста сельскохозяйственной продукции животноводства. Они рассчитаны на 2022 год, соответствующее распоряжение уже подготовлено. Данные меры господдержки рассчитаны на крестьянско-фермерские хозяйства и сельскохозяйственные организации. Финансируются они в рамках государственной программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Орловской области».

Согласно документу, в 2022 году ставки на возмещение части затрат на корма для содержания коров специализированных мясных пород будут установлены в размере 1230 рублей на одну голову. Ставки на возмещение части затрат на содержание коров молочного направления продуктивности составят 7500 рублей на одну голову. Для применения коэффициентов при расчете субсидий будет установлен уровень достижения численности поголовья коров специализированных мясных пород (16 343 головы) и уровень достижения молочной продуктивности на 1 января 2022 года на одну корову: в сельскохозяйственных организациях – 4077 кг молока, в крестьянских (фермерских) хозяйствах – 3219 кг молока.

Согласно официальным данным, в Орловской области по состоянию на 1 января 2022 года в хозяйствах всех сельхозпроизводителей было отмечено увеличение по сравнению с прошлогодней аналогичной датой поголовья коров на 1,5 тысячи животных. В 2021 году в хозяйствах всех категорий по сравнению с 2020 годом увеличилось производство мяса на 16,5 процента и молока на 0,3 процента. Кстати, положительная тенденция отмечена и по другим направлениям животноводства. Так, поголовье свиней в Орловской области за 2021 год выросло на 226,6 тысячи голов, овец и коз – на 800 голов.

ИА «Орелград»