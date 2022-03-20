Дело о банкротстве МУП «ТТП» закрыли

Арбитражный суд прекратил производство по делу в связи с отказом от иска.

Арбитражный суд Орловской области принял отказ общества с ограниченной ответственностью «ИНТЕР РАО — Орловский энергосбыт» от заявления о признании муниципального унитарного предприятия «Трамвайно-троллейбусное предприятие» города Орла несостоятельным (банкротом). Производство по делу прекращено. Суд постановил возвратить заявителю 4200 рублей государственной пошлины, уплаченной в федеральный бюджет. Напомним, ООО «ИНТЕР РАО — Орловский энергосбыт» обратилось в суд в октябре 2021 года. Он просило признать МУП «ТТП» банкротом, ввести в отношении него процедуру наблюдения и утвердить временного управляющего из числа членов Ассоциации «Межрегиональная саморегулируемая организация арбитражных управляющих «Содействие».

Основанием для подачи иска стали многомиллионные долги, накопленные муниципальным предприятием перед энергетиками. Так, в третью очередь реестра кредиторов истец просил включить долг предприятия в размере 58,685 миллиона рублей – это был долг за потребленную электрическую энергию. Кроме того, МУПу насчитали 4,562 миллиона пеней, которые истец просил включить в реестр требований кредиторов отдельно. Это требование подлежало удовлетворению после погашения основной суммы задолженности.

Напомним также, что суд не с первого раза принял заявление к производству. Определением от 22 октября 2021 года оно оставлено без движения, а заявителю был отведен месяц на то, чтобы привести документы в порядок. Впрочем, истец управился за неделю. Определением от 8 ноября 2021 года заявление было принято к производству. С тех пор многое изменилось. Например, уже в ходе рассмотрения дела энергетики сообщили суду, что МУП частично погасил долг, размер которого снизился до 21,064 миллиона рублей. Поскольку большая часть задолженности была погашена, энергетики от своих требований о банкротстве МУПа отказались.

Как уже писал «Орелград», недавно администрация Орла утвердила программу поддержки МУПов, осуществляющих перевозки наземным электрическим транспортом. Ее цель – исключить возможность банкротства МУП «ТТП». Общий объем финансирования программы в 2022 году составит 418,353 миллиона рублей. Из них 407 миллионов составят межбюджетные трансферты из бюджета Орловской области, оставшиеся средства Орел добавит из своей казны.

ИА «Орелград»