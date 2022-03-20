Под Орлом самогонщицу в суде довели до раскаяния

Женщина полностью признала вину и схлопотала уголовный штраф.

Очередное уголовное дело о незаконной торговле самогоном рассмотрено в Орловской области. Подробности процесса сообщила пресс-служба Верховского районного суда. Местная жительница получила обвинение в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 238 УК РФ. Следствием и судом было установлено, что она, в нарушение установленных законом правил оборота алкогольной продукции, умышленно продала бутылку самогона гостю, который участвовал в проверочной закупке.

После совершения сделки самогон был изъят и направлен на экспертизу. Анализ выявил в нем большое количество микропримесей, опасных для жизни и здоровья человека. Эксперт также указал, что выявленные примеси не характерны для водки и спирта. В связи с этим спиртосодержащая жидкость была признана «некачественным и опасным продуктом». Суд также учел то, что самогонщица преследовала корыстную цель – ради наживы «сбыла продукцию, не отвечающую требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, реализовав крепкий спиртной напиток домашней выработки – самогон».

В суде женщина не только полностью признала свою вину, но и раскаялась в содеянном. Это позволяло ей рассчитывать на определенное смягчение наказания. Впрочем, оно все равно оказалось достаточно суровым. С учетом степени общественной опасности, характера совершенного преступления, наличия смягчающих и отсутствия отягчающих наказание обстоятельств суд назначил подсудимой наказание в виде штрафа в размере 55 тысяч рублей. Приговор еще не вступил в законную силу.

ИА «Орелград»