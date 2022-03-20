У орловца нашли каннабис вместо кофе

Житель Орловской области хранил наркотик в фирменной банке.

В Орловской области вступил в силу очередной обвинительный приговор по делу о незаконном приобретении и хранении наркотических средств. В совершении преступления был обвинен житель Верховского района. Как сообщила ранее пресс-служба Верховского районного суда, было установлено, что мужчина незаконно приобрел и хранил без цели сбыта наркотическое средство в значительном размере. Кстати, наркотик он изготовил самостоятельно.

История началась в конце сентября 2020 года, когда подсудимый в сельском населенном пункте обнаружил три дикорастущих куста конопли. Он знал, как можно использовать такое растение. Сельчанин собрал урожай, принес кусты домой и изготовил каннабис. Затем марихуану он завернул в газету, уложил ее в полимерный пакет и спрятал в сарае. Там наркотик хранился несколько недель. Затем подсудимый решил его перепрятать. Сверток он поместил в стеклянную банку из-под кофе, которую спрятал в тайнике возле заброшенного кирпичного здания.

В июле 2021 года этот тайник было обнаружен сотрудниками полиции ОМВД России по Верховскому району. Подсудимый не стал отпираться и признал себя виновным, в содеянном раскаялся. Суд наказал его по ч.1 ст.228 УК РФ. С учетом личности виновного и степени общественной опасности совершенного преступления, мужчина получил наказание в виде 1 года и 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

ИА «Орелград»