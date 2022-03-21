Аферу с продажей маршрутов вскрыли в Орле

В Орле сотрудники УФСБ провели эксперимент по покупке маршрутов.

«Торговлю маршрутами» в Орле признали мошенничеством. К такому выводу можно прийти, ознакомившись с материалами уголовного дела, возбужденного в отношении жительницы Орла. В качестве потерпевшего по делу проходил некий гражданин, действовавший в рамках ОРМ «Оперативный эксперимент», проведенного сотрудниками УФСБ России по Орловской области еще в мае 2021 года. Как следует из приговора суда Советского района, вступившего теперь в силу, орловчанка была обвинена в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 159 УК РФ (мошенничество).

Потерпевший сам позвонил ей с просьбой об оказании ему помощи в получении права заключения контракта на осуществление пассажирских перевозок на муниципальных маршрутах города Орла. Мужчина сказал, что якобы узнал о возможности такой помощи с ее стороны от неустановленных следствием лиц. Женщина договорилась о встрече с последним, «не имея ни намерений, ни возможности в выполнении его просьбы».

По версии следствия и суда, подсудимая бравировала якобы имеющимися у нее связями в администрации Орла, благодаря которым она будто бы могла влиять на выбор перевозчика по тому или иному муниципальному маршруту. В данном случае сделка предусматривала получение права заключения муниципального контракта на перевозки по маршрутам №4 «Госуниверситет — улица Алроса», №25 «Школа №50- Ливенская АЗС», №9 «Микрорайон Зареченский — санаторий «Лесной» и №1 «Станция «Лужки» — улица Часовая». Задержали женщину после передачи ей денег.

Судя по материалам дела, вознаграждение за один маршрут в Орле якобы варьируется в размере от 100 до 200 тысяч рублей. Но тут стороны договорились о вознаграждении в размере 250 тысяч рублей, которые, как уверяла женщина, предназначались должностным лицам администрации города Орла, ответственным за организацию дорожной деятельности. На самом деле она собиралась прикарманить эти средства, то есть, с точки зрения права, обманула своего клиента, введя его в заблуждение относительно своих истинных намерений.

С этой версией полностью согласилась сама подсудимая, подавшая к тому же ходатайство о применении особого порядка судебного разбирательства. Государственный обвинитель не возражал против удовлетворения этого ходатайства, поэтому приговор был вынесен без проведения судебного разбирательства в общем порядке. Суд счел вину подсудимой полностью доказанной, а ее действия квалифицировал как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину. В итоге аферистку наказали штрафом в размере 100 тысяч рублей.

ИА «Орелград»