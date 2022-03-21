Два уроженца Ливен погибли в ходе спецоперации на Украине

Похороны прошли в пятницу, 18 марта.

В пятницу, 18 марта, жители Ливен простились с двумя своими земляками, погибшими в ходе спецоперации на территории Украины. Об этом сообщило местное издание «Уездный город».

Олег Борисов и Дмитрий Шиенков служили по контракту и оба погибли 7 марта.

«44-летний Олег Борисов закончил Ливенское медучилище и остался служить в армии фельдшером-старшим прапорщиком. Он жил в Подмосковье.

21-летний Дмитрий Шиенков был учеником школы №2 Ливен. После учёбы сразу пошёл служить в армию и остался в ней по контракту. Дмитрий –единственный ребёнок в семье. Учителя вспоминают его, как спокойного, доброго мальчика», — рассказывает «Уездный город».

По достоверной информации, публиковавшейся в орловских СМИ, количество орловцев, погибших в ходе украинской спецоперации достигло шести человек.

ИА «Орелград»