Два уроженца Ливен погибли в ходе спецоперации на Украине

21.3.2022 | 11:00 Новости, Общество, Политика

Похороны прошли в пятницу, 18 марта.

В пятницу, 18 марта, жители Ливен простились с двумя своими земляками, погибшими в ходе спецоперации на территории Украины. Об этом сообщило местное издание «Уездный город».

Олег Борисов и Дмитрий Шиенков служили по контракту и оба погибли 7 марта.

«44-летний Олег Борисов закончил Ливенское медучилище и остался служить в армии фельдшером-старшим прапорщиком. Он жил в Подмосковье.

21-летний Дмитрий Шиенков был учеником школы №2 Ливен. После учёбы сразу пошёл служить в армию и остался в ней по контракту. Дмитрий –единственный ребёнок в семье. Учителя вспоминают его, как спокойного, доброго мальчика», — рассказывает «Уездный город».

По достоверной информации, публиковавшейся в орловских СМИ, количество орловцев, погибших в ходе украинской спецоперации достигло шести человек.

ИА «Орелград»

Print Friendly, PDF & EmailПЕЧАТЬ

С 28.07.2017 возможность комментирования на сайте закрыта
Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА «Орелград», является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство «ОрелГрад» (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 — 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2022 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования