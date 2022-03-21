ЛДПР собрало продукты и вещи орловского производства для российских военных на Украине

Местные производители предоставили продукцию бесплатно или с большой скидкой.

Орловское отделение ЛДПР собрало гуманитарный груз для российских военнослужащих, участвующих в спецоперации на территории Украины. Информация об этом была опубликована в партийном телеграмм-канале.

Ранее «Орелград» рассказывал, что ЛДПР объявило о создании реестра орловских продуктов, в который войдет качественная продукция местных производителей. Сообщается, что все пищевые и вещевые наборы собраны только из продукции, вошедших в упомянутый реестр.

На территорию Украины отправятся кондитерские изделия марки «РобКонд» и «Орловской кондитерской фабрики», изделия компании «Гамма», а также тушенка от АО «Орелпродукт» и сгущенное молоко от ЗАО «Верховский молочно-консервный завод».

Акцию прокомментировал Владислав Числов, депутат облсовета и руководитель орловского регионального отделения ЛДПР:

«Мы собирали данную помощь нашим бойцам, которые участвуют в боевых действиях исходя из потребностей. Поэтому в комплекты входили теплые носки, тушенка, сгущенка, большое количество кондитерских изделий. Мы понимаем, что в холодную погоду чай с сладким дает сил.

Было собрано около тонны гуманитарного груза от Орловской области.

В целом, наше отделение благодарит производителей, кто сделал большие скидки для покупки и даже предоставлял бесплатно продукты.

На неравнодушных людях держится весь мир!»

Отметим, что ЛДПР уже в третий раз отправляет подобные наборы. Ранее помощь получили беженцы и жители ДНР и ЛНР.

ИА «Орелград»