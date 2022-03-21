Орловская полиция отказала в возбуждении 18 тысяч уголовных дел

Количество «отказных» дел более чем вдвое превысило число дел возбужденных.

В Орловской области в последние годы объем поступающих в органы внутренних дел заявлений и сообщений граждан о преступлениях, административных правонарушениях и происшествиях сохраняется примерно на одном уровне. Такой вывод напрашивается по результатам ознакомления с итоговым докладом регионального УМВД о работе за прошлый год. Из него следует, что в течение 2021-го в органах внутренних дел региона было зарегистрировано 140 472 таких обращения. По результатам их рассмотрения было вынесено 18 771 постановление об отказе в возбуждении уголовного дела, списано после проверки — 25 659, передано по подследственности — 12 348. Также было возбуждено 19 464 дела об административных правонарушениях.

«Количество зарегистрированных преступлений по итогам 2021 года снизилось на 4,7 процента и составило 8151, — говорится в докладе. — При этом на 6,2 процента больше было поставлено на учет преступлений, относящихся к категории тяжких и особо тяжких, в основном за счет более активной работы по выявлению преступлений экономической и коррупционной направленности (плюс 13,5 процента)».

Уровень преступности на территории Орловской области в минувшем году составил 1124,8 преступления в расчете на каждые 100 тысяч жителе, что на 32 процента меньше, чем в 2020 году. Показатель оказался и ниже, чем в среднем по России (1371,7 на каждые 100 тысяч жителей). Динамика сокращения числа зарегистрированных преступлений отмечается в 19-ти районах Орловской области. Наиболее существенно это проявилось в Заводском районе города Орла (минус 15,2 процента), а также в Кромском (минус 20,8 процента), Малоархангельском (минус 21,9 процента) и Новодеревеньковском районах (минус 23,5 процента). В тоже время, тенденции роста регистрируемой преступности наметились в Железнодорожном и Северном районах города Орла, Знаменском и ряде других муниципальных районов региона.

ИА «Орелград»