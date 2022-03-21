Орловский бизнес призвал ввести мораторий по кредитам

Дополнительные меры поддержки запросили орловские предприниматели.

В Орле участники бизнес-сообщества обсудили меры поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства (МСП) в связи с введенными против России санкциями. Как пояснили в аппарате уполномоченного по защите прав предпринимателей в Орловской области, дискуссия состоялась на площадке Координационного совета. В нем приняли участие представители администрации Орловской области и организаций, представляющих интересы бизнеса, в том числе Ассоциации предпринимателей города Орла, общественный организаций «Опора России» и «Деловая Россия, Союза «Орловская торгово-промышленная палата».

«В ходе обсуждения участниками заседания был сформулирован ряд вопросов, инициирование и решение которых существенно снизило бы негативное влияние на бизнес в условиях складывающейся экономической обстановки, — сообщается на сайте регионального бизнес-омбудсмена. — Так, было предложено инициировать вопрос введения моратория на повышение банками ставок по ранее выданным субъектам предпринимательской деятельности кредитам».

Другое любопытное предложение — рассмотреть возможность введения запрета на блокировку счетов предпринимателей налоговыми органами при образовании задолженности по налоговым платежам. Кроме того, бизнес просит рассмотреть вопрос предоставления региональным сельхозтоваропроизводителям бесплатных торговых площадок и оборудования в рамках работы «ярмарок выходного дня». По их мнению, это станет хорошим стимулом для расширения объемов реализации продукции собственного производства.

Обратили внимание орловские предприниматели и на высокую, по их мнению, стоимость энергоресурсов, а также посетовали на рост затрат на доставку и транспортировку. В связи с этим они просят представителей власти региона рассмотреть вопрос субсидирования части затрат на энергоресурсы. Активно выступает местное бизнес-сообщество и за внедрение системы государственного заказа для производств заводов для производства товаров в рамках импортозамещения. Еще одним важным пожеланием к властям стала просьба об изменении критериев отнесения субъектов МСП к малым предприятиям для оказывающих услуги предпринимателей, увеличив среднесписочную численность работников за предшествующий календарный год до 250 человек.

ИА «Орелград»