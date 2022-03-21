Почему в Орле «отсекли» возможного подрядчика на ремонт Красного моста

Проблемный объект хотела отремонтировать более «выгодная» для бюджета компания.

Стали известны детали определения подрядчика, которому предстоит довести до конца реконструкцию Красного моста в Орле. Напомним, место стало свободным после того, как руководство предыдущего подрядчика, белгородской компании «Ремспецмост», было обвинено в хищении 170 миллионов бюджетных рублей. Эти деньги были выплачены компании в качестве аванса, но освоена была лишь их мизерная часть. Остальные деньги, по версии следствия, ушли на иные нужды, включая покупку иномарок.

Мэрия несколько раз организовывала новые торги. Как уже писал «Орелград», теперь администрация города официально объявила о том, что по итогам очередного электронного аукциона победителем признано ООО «Уваровская подвижная механизированная колонна №22». Сообщается, что эта «московская организация на протяжении нескольких лет успешно реализует проекты по всему Центральному федеральному округу. Так, в декабре 2021 года ООО «УПМК-22» завершила реконструкцию высоководного моста через Дон в Данкове Липецкой области, а в феврале 2022 года заключила контракт на реконструкцию моста через Сосну в Ливнах Орловской области».

В администрации Орла подчеркнули, что «УПМК-22» предложило стоимость завершения работ в размере 1,528 миллиарда рублей, в то время как начальная цена контракта составляла 1,625 миллиарда. Сэкономленные средства позволят решить ряд других социально значимых задач, заверили в мэрии. Между тем, как следует из протокола подведения итогов по данной закупке, на получение контракта претендовала еще одна компания, а именно ООО «Строительная компания «Мосты и тоннели».

Ее ценовое предложение было еще выгоднее для бюджета, чем цена победителя, так как оно составляло 1,519 миллиарда рублей. Таким образом, казна на этой сделка могла бы сэкономить еще порядка 8 миллионов рублей. Однако заявка этого участника была отклонена конкурсной комиссией, которую возглавлял заместитель мэра Орла Алексей Степанов. Из конкурсной документации следует, что заявка данного участника закупки не соответствовала требованиям, установленным в извещении. Так, в ней отсутствовали информация и документы, подтверждающие соответствие участника закупки дополнительным требованиям. Иными словами, комиссия сочла, что у компании нет предусмотренного законом разрешения на работу с объектами культурного наследия.

Комментируя выбор победителя, которым стала столичная фирма, глава МКУ «Управление капитального строительства г.Орла» Дмитрий Кузнецов заявил: «Это подрядчик с опытом, который имеет все необходимые разрешения на работу с объектами культурного наследия. В случае с Красным мостом имеет особое значение». Что касается предыдущего подрядчика, то в конце прошлого года региональное управление Федеральной антимонопольной службы удовлетворило ходатайство МКУ «Управление капитального строительства» и включило ООО «Ремспецмост» в реестр недобросовестных поставщиков.

«Поводом для этого послужило одностороннее расторжение муниципального контракта, — сообщила по этому поводу мэрия Орла. — Принятая мера, в соответствии с Федеральным законом №44, не позволит ООО «Ремспецмост» участвовать в государственных закупках в течение 2 лет – до ноября 2023 года. Ограничения наложены и на учредителей подрядной организации».

ИА «Орелград»