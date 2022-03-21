Под Орлом запретили портить дом, где была провозглашена Советская власть

Здание-памятник в Болхове получило охранное обязательство.

Областное управление по госохране памятников утвердило охранное обязательство объекта культурного наследия регионального значения, а именно памятника истории «Здание школы №1 им. Карла Маркса (бывшая мужская гимназия), где в январе 1918 года была провозглашена Советская власть в Болховском уезде». Это здание расположено в городе Болхове на улице Ленина, 56. Копия охранного обязательства будет направлена собственникам объекта и в Единый государственный реестр недвижимости. Статус памятника этому зданию был придан решением исполнительного комитета Орловского областного Совета депутатов трудящихся от 3 февраля 1977 года №63 «О мерах по улучшению охраны памятников истории и культуры»

Согласно охранному обязательству, на территории памятника запрещается возведение объектов капитального строительства и увеличение объемно-пространственных характеристик, проведение земляных, строительных и мелиоративных работ. Исключение сделано только для работ по сохранению объекта культурного наследия или его отдельных элементов, историко-градостроительной или природной среды. Требования к сохранению объекта культурного наследия предусматривают не только его консервацию, ремонт и реставрацию, но и приспособление для современного использования либо сочетание указанных мер.

Также установлены требования к содержанию и использованию памятника. Так, владелец или иной собственник обязан поддерживать его в надлежащем техническом состоянии без ухудшения физического состояния. Для этого он обязан тратить на содержание памятника свои деньги. Документом запрещено проводить работы, изменяющие предмет охраны объекта культурного наследия либо ухудшающие условия, необходимые для его сохранности. Также под запретом находятся работы, изменяющие облик, объемно-планировочные и конструктивные решения и структуры, интерьер. Обязанностью владельца является обеспечение сохранности и неизменности облика объекта культурного наследия.

ИА «Орелград»