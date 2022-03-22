Брянский наркоман получил 5 лет за смертельное ДТП под Орлом

Мужчина находился за рулем в состоянии наркотического опьянения.

Колпнянский районный суд Орловской области вынес обвинительный приговор в отношении жителя Брянской области за совершение преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 264 УК РФ. Как сообщили в пресс-службе райсуда, смертельная авария произошла 12 августа 2021 года около 15 часов дня. Подсудимый находился за рулем своего автомобиля в состоянии наркотического опьянения. Сама машина была технически исправна, что подтвердила экспертиза.

Автомобиль двигался по автодороге «Колпна — Моховое — граница Курской области» со скоростью около 90 км/ч. В ходе движения водитель-наркоман попросту уснул за рулем. Лишенная контроля машина выехала на встречную полосу и протаранила встречную легковушку, один из пассажиров которой скончался от травм, полученных при столкновении. Прямую причинно-следственную связь смерти с травмами, полученными при ДТП, также подтвердила экспертиза.

При вынесении приговора суд учел характер и степень общественной опасности совершенного преступления, наличие смягчающих и отсутствие отягчающих обстоятельств, а также данные о личности подсудимого и возможное влияние назначенного наказания на его исправление и условия жизни его семьи. Учел он и достижение таких целей наказания как предотвращение совершения подсудимым новых преступлений. В результате виновник ДТП получил 5 лет лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении. В качестве дополнительного наказания он на 2 года лишен права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами. Обвинительный приговор уже вступил в законную силу и обращен к исполнению.

ИА «Орелград»