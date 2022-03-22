Два человека пострадало после столкновения трех машин на орловском мосту «Дружба»

18-летняя девушка и 47-летняя женщина получили телесные повреждения.

Два пассажира легкового автомобиля пострадали после столкновения трех машин на мосту «Дружба». Об этом сообщила пресс-служба УГИБДД.

Вчера, 21 марта, в 18.25 водитель автомобиля «Лада Ларгус» врезался в «Шевроле — Авео», который ехал впереди в попутном направлении. От полученного удара «Шевроле», в свою очередь, въехал в автомобиль «Шкода — Фабия», который также ехал попутно.

Пассажирами «Шевроле — Авео» были 18-летняя девушка и 47-летняя женщина. Обе они получили телесные повреждения, но после медицинского осмотра были отпущены.