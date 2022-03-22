Как будет выглядеть обновленное «Дворянское гнездо»

Место расставания Лаврецкого и Лизы увековечат в Орле.

Власти Орла, объявив электронный аукцион, начали поиск подрядчика на разработку научно-проектной документации для ремонта и благоустройства ландшафтного сквера «Дворянское гнездо» и прилегающей к нему территории. Проект также должен предусматривать приспособление объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Российской Федерации, каковым и является «Ландшафтный сквер «Дворянское гнездо», к современному использованию. Поэтому, как отметили в мэрии, к будущему подрядчику уже предъявлено особое условие – наличие лицензии на работу с объектами культурного наследия.

Для удобства проектировщиков уже подготовлена схема благоустройства «Дворянского гнезда», на которой обозначены как границы проектирования, за которые нельзя выходить, так и пожелания по установке конкретных объектов. Например, схема включает в себя понтонный лодочный пирс, который должен будет появиться на речном берегу. Перед ним разместится пляжная зона и зона активного отдыха. Вдоль реки Орлик планируется проложить велосипедную дорогу.

Вход в «Дворянское гнездо» будет открываться домом-музеем Лизы Калитиной, рядом с которым расположится парковка для экскурсионных автобусов. Кстати, в самом сквере планируется увековечить место расставания Лаврецкого с Лизой. Желающим понять, что же это такое, придется хотя бы поверхностно ознакомиться с романом Ивана Тургенева «Дворянское гнездо». Пешеходная аллея вдоль здания больницы и лестница к реке получат наименование «Тропа Лаврецкого».

Кроме того, проектировщики должны будут предусмотреть размещение в сквере таких знаковых объектов, как «Кресло Марии Дмитриевны», «Скамейка Марфы Тимофеевны с забытой псалтырью», «Цветник Лизы и кусты орешника», а также «Скамейка Лаврецкого со скульптурным изображением Лизы Калитиной, Лаврецкого и камнем с текстом из романа». Украшением сквера и местом притяжения туристов призвана стать смотровая площадка «Признание в любви».

Отметим, что поиск подрядчика на проведение самих работ объявят только после того, как будет полностью готова проектная документация. Поэтому 2022 год в мэрии называют подготовительным. По условиям контракта научно-проектная документация должна быть разработана к 1 октября 2022 года. Начальная максимальная цена установлена в размере 5,6 миллиона рублей. Проектировщики должны учесть то, что пока на благоустройство «Дворянки» предусмотрено 100 миллионов рублей, выделенных Орлу правительством Москвы. Однако как говорят в администрации города, «есть понимание, что этих средств не хватит на полное преображение, поэтому работы разобьют на этапы».

ИА «Орелград»