Клычков обвинил Москву в незаконной отмене «масочного режима»

22.3.2022 | 15:36 Медицина, Новости, Общество

Решение должно было приниматься федеральным Роспотребнадзором.

Андрей Клычков заявил, что решение московских властей об отмене «масочного режима» было незаконным. Об этом он рассказал в прямом эфире ВК.

Ранее на вопросы жителей об отмене масок в Орловской области губернатор призвал не уравнивать Орел с Москвой. По его словам, решение об отмене «масочного режима» должно приниматься исходя из эпидемиологической ситуации в конкретном регионе.

Во вчерашнем эфире Клычков подтвердил, что в ближайшее время регион не снимет ограничения, но изменил аргументацию:

«Не от меня зависит. Решение федеральное. К сожалению, в данном случае мы сейчас даже на фоне нашего снижения (количества заболеваний) ничего не можем предпринять».

Один из подписчиков прямо спросил: «Как же в Москве отменили маски?»

На это Клычков ответил, что «Москва приняла решение, а сейчас отбивается».

«В Москве отменили, нарушили федеральное требование Роспотребнадзора. Я после наших с вашими решений об обращении моем в Роспотребнадзор получил соответствующее разъяснение федерального законодателя о том, что федеральное регулирование осуществляется Федерацией, а не регионом», — рассказал глава региона.

Напомним, ранее некоторые субъекты Российской Федерации по своей инициативе сняли запрет на нахождение граждан в общественных местах без медицинских масок. Среди них Москва, Чеченская республика и Владимирская область.

ИА «Орелград»

Print Friendly, PDF & EmailПЕЧАТЬ

С 28.07.2017 возможность комментирования на сайте закрыта
Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА «Орелград», является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство «ОрелГрад» (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 — 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2022 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования