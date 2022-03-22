Клычков обвинил Москву в незаконной отмене «масочного режима»

Решение должно было приниматься федеральным Роспотребнадзором.

Андрей Клычков заявил, что решение московских властей об отмене «масочного режима» было незаконным. Об этом он рассказал в прямом эфире ВК.

Ранее на вопросы жителей об отмене масок в Орловской области губернатор призвал не уравнивать Орел с Москвой. По его словам, решение об отмене «масочного режима» должно приниматься исходя из эпидемиологической ситуации в конкретном регионе.

Во вчерашнем эфире Клычков подтвердил, что в ближайшее время регион не снимет ограничения, но изменил аргументацию:

«Не от меня зависит. Решение федеральное. К сожалению, в данном случае мы сейчас даже на фоне нашего снижения (количества заболеваний) ничего не можем предпринять».

Один из подписчиков прямо спросил: «Как же в Москве отменили маски?»

На это Клычков ответил, что «Москва приняла решение, а сейчас отбивается».

«В Москве отменили, нарушили федеральное требование Роспотребнадзора. Я после наших с вашими решений об обращении моем в Роспотребнадзор получил соответствующее разъяснение федерального законодателя о том, что федеральное регулирование осуществляется Федерацией, а не регионом», — рассказал глава региона.

Напомним, ранее некоторые субъекты Российской Федерации по своей инициативе сняли запрет на нахождение граждан в общественных местах без медицинских масок. Среди них Москва, Чеченская республика и Владимирская область.

ИА «Орелград»