Орловцы досрочно сдадут ЕГЭ в интернате

Досрочный период стартует с экзаменов по литературе и химии.

Как сообщает Орловский региональный центр оценки качества образования, в Орловской области на участие в досрочном периоде сдачи ЕГЭ записались 35 человек. Из них 32 – это выпускники прошлых лет, а оставшиеся три человека – это обучающиеся профессиональных образовательных организаций. Пункт проведения экзаменов (ППЭ) в досрочный период организован на базе казенного общеобразовательного учреждения «Некрасовская школа-интернат для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей».

«Проведена проверка готовности ППЭ к досрочному периоду ЕГЭ, — сообщил директор Регионального центра оценки качества образования Дмитрий Логутеев. — Работники ППЭ, привлекаемые к проведению экзаменов в досрочный период, завершают обучение на учебной платформе федерального государственного бюджетного учреждения «Федеральный центр тестирования».

Напомним, что в этом году проведение досрочного периода сдачи ЕГЭ запланировано на 21 марта — 18 апреля. В его рамках будут использоваться технологии доставки экзаменационных материалов по интернету. Печататься и сканироваться они будут непосредственно в аудиториях ППЭ. Считается, что подобная мера повысит информационную безопасность проведения ЕГЭ и предостережет от возможных утечек ответов. Во всех аудиториях также будет вестись видеонаблюдение в режиме онлайн.

«Чтобы повысить прозрачность и открытость процесса сдачи экзаменов, организуется общественное наблюдение за ходом проведения ЕГЭ, — рассказали также в Центре. — Оно будет осуществляться как в самом пункте проведения экзаменов, так и в региональном ситуационном информационном центре. Наблюдение в ППЭ будут вести студенты ОГУ имени Тургенева и Среднерусского института управления».

Как уже рассказывал «Орелград», в целом в текущем году в Орловской области на сдачу единого госэкзамена зарегистрировались 3120 человек, в том числе 2792 одиннадцатиклассников, 139 обучающихся средних профорганизаций и 189 выпускников прошлых лет. Основной период ЕГЭ начнется 26 мая с экзаменов по географии, литературе и химии. Досрочный период стартует с экзаменов по литературе и химии.

ИА «Орелград»