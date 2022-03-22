Под Орлом чиновники легализовали сделку «задним числом»

Вернуть незаконно арендованный участок государству потребовала прокуратура.

В Орле арбитражный суд рассмотрел в открытом судебном заседании дело по исковому заявлению заместителя прокурора Орловской области, действовавшего в интересах муниципального образования «Покровский район». Иск был подан к администрации этого района и индивидуальному предпринимателю. В 2021 году они заключили договор аренды земельного участка, а прокуратура в суде потребовала признать этот договор ничтожным и применить последствия недействительности сделки.

Как следует из материалов дела, ИП в июне 2020 года обратился в администрацию Покровского района с заявлением о предоставлении ему в аренду земельного участка площадью 50 000 квадратных метров, расположенного в деревне Хаустово. Земля ему потребовалась для сельскохозяйственного использования. В марте 2021 года главой Покровского района было издано постановление. Согласно ему, предприниматель получил в аренду сроком на 20 лет участок из категории земель сельскохозяйственного назначения площадью даже не 50, а более 70,7 тысячи квадратных метров.

Тогда же был заключен договор, по которому размер арендной платы составил 12 960 рублей в год. Спустя еще две недели в Едином государственном реестре недвижимости было зарегистрировано право аренды. Однако при проверке указанной сделки прокуратура обратила внимание на один факт. Дело в том, что на сайте госзакупок информация о предстоящем предоставлении земельного участка не публиковалась. А на сайте администрации района она появилась только 21 сентября 2021 года. Иными словами, информация о предстоящем (!) предоставлении земельного участка в аренду и о возможности приобретения на него права аренды была размещена на сайте администрации района через 6 месяцев после заключения договора аренды.

Прокуратура сочла случившееся грубым нарушением законодательства. В частности, статья 15 Федерального закона «О защите конкуренции» запрещает органам местного самоуправления принимать акты или осуществлять действия (бездействие), которые приводят или могут привести к недопущению, ограничению и устранению конкуренции. В надзорном ведомстве считают, что если бы извещение было опубликовано вовремя, то за землю могли бы побороться и другие претенденты, а окончательная цена аренды могла бы в этом случае быть еще большей, что привело бы к дополнительному доходу местной казны.

Сослалась прокуратура и на имеющуюся судебную практику. Например, согласно позиции арбитражного суда Центрального округа, «неопубликование извещения о предоставлении земельного участка на сайте www.torgi.gov.ru является ограничением конкуренции, заключенный с нарушением данной процедуры договор признается недействительным». Поскольку в данном случае была нарушена публичная процедура предоставления участка и ущемлены интересы потенциальных арендаторов, суд требования удовлетворил. Подозрительная сделка признана ничтожной. Суд обязал индивидуального предпринимателя возвратить администрации Покровского района спорную землю.

ИА «Орелград»