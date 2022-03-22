У орловской налоговой появился руководитель

22.3.2022 | 10:30 Новости, Экономика

Должность была вакантной с сентября прошлого года.

Губернатор Андрей Клычков встретился с новым руководителем УФНС по Орловской области Ириной Емельяновой. Об этом сообщил советник губернатора Сергей Лежнев в своем телеграмм-канале.

С сентября 2019 по сентябрь 2021 эту должность занимал Алексей Горбань, бывший руководитель московской районной инспекции. После того, как Горбань ушел на повышение, исполняющей обязанности руководителя была Алла Рубцова.

Ирина Емельянова – уроженка Курской области. Она окончила Курскую государственную сельскохозяйственную академию имени профессора И.И. Иванова. Карьеру в налоговой начала в 1994 году, и спустя 20 лет была назначена исполняющей обязанности руководителя курского управления ФНС. В 2015 она была утверждена на этой должности.

ИА «Орелград», фото телеграмм-канал «Читай пока не запретили!«

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