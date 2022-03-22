В Ливнах две женщины были спасены в горящем деревянном доме

Обе госпитализированы в Ливенскую ЦРБ.

Две жительницы Ливен были эвакуированы в ходе пожара на улице Южная. Обеим потребовалась госпитализация.

По сообщению пресс-службы МЧС, накануне, 21 марта, в 23.33 стало известно о возгорании жилого деревянного дома. Пожарные спасли от огня кровлю и внутренние помещения дома, а также — стоящую рядом хозпостройку. А вот кухня и подсобное помощение выгорели изнутри.

В ходе ликвидации пожара были спасены женщины 50 и 74 лет. Их доставили в Ливенскую ЦРБ.

По предварительной версии причиной пожара стал аварийный режим работы электрооборудования.

ИА «Орелград»